Житель Бреста передал мошенникам более 108 тыс. евро

По данным следствия, 23 сентября 69-летнему жителю Бреста позвонили в мессенджере телефонные аферисты. Представившись сотрудниками правоохранительных органов, они убедили пенсионера в необходимости "задекларировать" деньги. Пенсионер рассказал о крупной сумме наличных и даже отправил ее фотоподтверждение. После этого он передал прибывшему курьеру более 108 тыс. евро, которые семья потерпевшего откладывала на покупку квартиры.

Вскоре настоящие сотрудники милиции задержали посыльного. Им оказался 32-летний местный житель. Однако он успел передать наличные следующему звену преступной цепи. Во время следствия было установлено, что 19 сентября мужчина сам стал жертвой киберпреступников и перевел им около 26 тыс. белорусских рублей. Когда понял, что его обманули, согласился на предложение мошенников "подработать курьером", чтобы компенсировать утрату. Он получил от двух других потерпевших более 20 тыс. белорусских рублей и зачислил на указанный аферистами счет.