Жизнь до 150 лет - реальность. Китай представляет в Беларуси передовые технологии

Еще вчера белорусы открывали для себя китайскую акупунктуру (хотя иглоукалывание и по сей день считается уникальным достижением медицины Поднебесной), а сегодня уже весь мир говорит о возможности остановить старение. Именно Китай заявляет о том, что тесты такой вакцины пройдены успешно.

Кстати, буквально накануне Си Цзиньпин и Путин на полном серьезе говорят о том, что продлить жизнь до 150 - реальность нынешнего столетия. Китай во многом задает тон развитию медицины. И все это (от современного оборудования до новейших технологий) представлено в Беларуси.

Знаете ли вы, что после тяжелого недуга можно пройти реабилитацию без боли? Такие системы буквально отменяют гравитацию, абсолютно не нагружая конечности. Представляли, что рентген можно просто взять с собой, если пациент не транспортабелен? Думали ли, что когда-нибудь операции можно будет проводить дистанционно? Но техника нынче творит чудеса. И вот уже современная УЗИ-система запросто помещается в карман любого доктора.

Владимир Дарашкевич, представитель компании-производителя медоборудования (Китай) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51b9e5cf-0516-40c6-9c29-0bef2a218b93/conversions/258d598d-2e50-40f7-9a2a-039b1ee2a784-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51b9e5cf-0516-40c6-9c29-0bef2a218b93/conversions/258d598d-2e50-40f7-9a2a-039b1ee2a784-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51b9e5cf-0516-40c6-9c29-0bef2a218b93/conversions/258d598d-2e50-40f7-9a2a-039b1ee2a784-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51b9e5cf-0516-40c6-9c29-0bef2a218b93/conversions/258d598d-2e50-40f7-9a2a-039b1ee2a784-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Дарашкевич, представитель компании-производителя медоборудования (Китай): "Любой врач может взять его с собой и либо на выезде, либо у койки пациента, в реанимации привести необходимые исследования. Один датчик заменяет, по сути, практически весь большой стационарный музей аппарата".

А надев ЗД-очки, можно получить объемную картинку внутренних органов. И это новый уровень оказания помощи при малоинвазивной хирургии.

Словом, технологии снижают риски для пациентов и упрощают работу врачей. Китай знает толк в инновациях. Четыре десятка брендов известных на весь мир китайских производителей на площадке "Великого камня" - это если не все, то многое из того, что нужно для высокотехнологичной медпомощи. Для Беларуси это не только возможность закупить современную технику, но и обменяться опытом, заглянуть в будущее мировой медицины.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84d545c2-7957-4d06-91c6-d488deceb33d/conversions/d5194187-ea3a-4ec3-8163-29fbb8d467ca-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84d545c2-7957-4d06-91c6-d488deceb33d/conversions/d5194187-ea3a-4ec3-8163-29fbb8d467ca-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84d545c2-7957-4d06-91c6-d488deceb33d/conversions/d5194187-ea3a-4ec3-8163-29fbb8d467ca-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84d545c2-7957-4d06-91c6-d488deceb33d/conversions/d5194187-ea3a-4ec3-8163-29fbb8d467ca-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси: "Благодаря таким выставкам и вообще благодаря взаимодействию с китайскими компаниями мы имеем возможность знакомиться с этими компетенциями, обучать своих специалистов и, конечно, выстраивать стратегическую работу по внедрению производства в нашей стране возможного оборудования на тех площадках, которые существуют. И что нам нужно еще сделать, чтобы более высокотехнологичное оборудование мы могли здесь производить совместно сначала с компаниями из Китая, а потом, возможно, у нас появится и своя собственная компетенция".