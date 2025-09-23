3.63 BYN
Жизнь до 150 лет - реальность. Китай представляет в Беларуси передовые технологии
Еще вчера белорусы открывали для себя китайскую акупунктуру (хотя иглоукалывание и по сей день считается уникальным достижением медицины Поднебесной), а сегодня уже весь мир говорит о возможности остановить старение. Именно Китай заявляет о том, что тесты такой вакцины пройдены успешно.
Кстати, буквально накануне Си Цзиньпин и Путин на полном серьезе говорят о том, что продлить жизнь до 150 - реальность нынешнего столетия. Китай во многом задает тон развитию медицины. И все это (от современного оборудования до новейших технологий) представлено в Беларуси.
Знаете ли вы, что после тяжелого недуга можно пройти реабилитацию без боли? Такие системы буквально отменяют гравитацию, абсолютно не нагружая конечности. Представляли, что рентген можно просто взять с собой, если пациент не транспортабелен? Думали ли, что когда-нибудь операции можно будет проводить дистанционно? Но техника нынче творит чудеса. И вот уже современная УЗИ-система запросто помещается в карман любого доктора.
Владимир Дарашкевич, представитель компании-производителя медоборудования (Китай): "Любой врач может взять его с собой и либо на выезде, либо у койки пациента, в реанимации привести необходимые исследования. Один датчик заменяет, по сути, практически весь большой стационарный музей аппарата".
А надев ЗД-очки, можно получить объемную картинку внутренних органов. И это новый уровень оказания помощи при малоинвазивной хирургии.
Словом, технологии снижают риски для пациентов и упрощают работу врачей. Китай знает толк в инновациях. Четыре десятка брендов известных на весь мир китайских производителей на площадке "Великого камня" - это если не все, то многое из того, что нужно для высокотехнологичной медпомощи. Для Беларуси это не только возможность закупить современную технику, но и обменяться опытом, заглянуть в будущее мировой медицины.
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси: "Благодаря таким выставкам и вообще благодаря взаимодействию с китайскими компаниями мы имеем возможность знакомиться с этими компетенциями, обучать своих специалистов и, конечно, выстраивать стратегическую работу по внедрению производства в нашей стране возможного оборудования на тех площадках, которые существуют. И что нам нужно еще сделать, чтобы более высокотехнологичное оборудование мы могли здесь производить совместно сначала с компаниями из Китая, а потом, возможно, у нас появится и своя собственная компетенция".
Очевидно, представлять свои медицинские новинки Китаю в Беларуси нравится. Выставка прижилась на этой площадке. И это важная платформа для белорусско-китайского взаимодействия в сфере медицины. А это путь в том числе к созданию совместных производств.