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14 января опубликованы предвыборные программы кандидатов в Президенты Беларуси
14 января опубликованы предвыборные программы всех пяти кандидатов в Президенты Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА.
В газете "Звязда" предвыборные программы опубликованы на белорусском языке, в газете "Рэспублiка" - на русском.
Согласно положению о порядке использования средств массовой информации при подготовке и проведении выборов Президента Республики Беларусь, утвержденному ЦИК, каждый кандидат в Президенты имеет право на бесплатные выступления по радио, телевидению и опубликовать свою предвыборную программу в газете.
Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года. ЦИК зарегистрировал пять кандидатов в Президенты Республики Беларусь: действующий Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич, индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Сергей Сыранков.
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