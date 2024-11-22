14 января опубликованы предвыборные программы кандидатов в Президенты Беларуси

14 января опубликованы предвыборные программы всех пяти кандидатов в Президенты Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА.

В газете "Звязда" предвыборные программы опубликованы на белорусском языке, в газете "Рэспублiка" - на русском.

Согласно положению о порядке использования средств массовой информации при подготовке и проведении выборов Президента Республики Беларусь, утвержденному ЦИК, каждый кандидат в Президенты имеет право на бесплатные выступления по радио, телевидению и опубликовать свою предвыборную программу в газете.