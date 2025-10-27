28-29 октября пройдет III Минская международная конференция по евразийской безопасности

Минск в третий раз примет международную конференцию высокого уровня по евразийской безопасности.

28 октября прямую трансляцию будет вести "Первый информационный". По традиции в так называемый нулевой день Белорусский институт стратегических исследований собирает ведущих аналитиков.

Минск вновь становится центром глобальной дипломатии. В ближайшие несколько дней в белорусской столице будут обсуждать вопросы евразийской безопасности на высоком уровне. Но больших результатов добиваются с малых шагов.

В преддверии международной конференции, которая, к слову, станет уже третьей по счету, повсеместно организовываются дискуссионные площадки. Одна из таких - в Министерстве иностранных дел. 27 октября представители около 10 стран ответят на вопрос, каким будет завтрашний день многополярного мира?

Цели, которые стоят перед приглашенными спикерами, не декларативные, а конструктивные: выявить болевые точки и зоны роста - от геополитики до цифрового суверенитета стран ЕАЭС.

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:

"Мы рассматриваем не столько вопросы безопасности, наша основная задача - подготовка к основной конференции. Участники потом останутся и будут принимать участие в III конференции по евразийской безопасности. Но наша тематика сейчас касается более мирной повестки. Мы рассматриваем будущее, мы традиционно смотрим на те возможности евразийской интеграции, которые дает нам геополитика нынешнего, и пытаемся выстроить какие-то прогнозы, обеспечив ими уже основную площадку".

Безусловно, безопасность сегодня - это синергия всех сфер деятельности: от технологий до экономики. В условиях санкционного давления логично возникает необходимость в новых финансовых инструментах. Ведь если мы говорим о многополярном мире, нужна и соответствующая финансовая архитектура.

Санжар Валиев, директор центра внешнеполитических исследований и международных инициатив при МИД Узбекистана:

"Прежде всего происходят технологические изменения, появляются новые виды валют, которые связаны с криптографическими элементами, носят более технологичный характер, но в то же время идет рост и востребованность финансовых инструментов для развития. Особенно это важно для Евразии, для наших стран, которые находятся здесь, так как наш регион испытывает особые потребности в финансировании и инвестициях" .

Немаловажная задача на сегодня - придерживаться приоритетных задач, четко выстроить ориентиры, без которых невозможно двигаться вперед.

Елена Пономарева, доктор политических наук, профессор МГИМО (Россия):

"Здесь увязкой идет очень тесной вопросы безопасности и сохранения национальной государственности. Потому что в этом страшно турбулентном мире, в котором мы сейчас живем, когда рушатся все международные структуры, прежде созданные, и меняется мировой порядок, конечно, речь идет о том, чтобы в этом мире не просто выжить, но и сохранить свое государство, защитить свои национальные интересы".