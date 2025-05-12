12 мая делегация Вьетнама во главе с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом совместно с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным посетила Минский тракторный завод. Партнеры обсудили реализацию конкретных проектов и общих инициатив.

Александр Турчин отметил большие перспективы промкооперации Беларуси и Вьетнама: совместная сборка техники станет очередным шагом по развитию сотрудничества. Стороны договорились ускорить реализацию этого проекта. По планам, начнут со сборки тракторов мощностью 50 лошадиных сил для работы на рисовых полях. Позже модельный ряд и линейка техники станут шире. Ее планируют поставлять на рынки третьих стран. На совместном производстве намерены выпускать не менее тысячи тракторов в год, и (что важно) сборочное производство во Вьетнаме позволит повысить конкурентоспособность белорусской техники в этом регионе.

"Наши специалисты на текущем этапе оценивают уровень локализации по сборке тракторов в 45 %, то есть почти половина. Трактор будет собираться из комплектующих, произведенных во Вьетнаме, то есть это уже будет наш совместный продукт. Это уже будет не белорусский продукт, а наш совместный продукт с Вьетнамом. И, на мой взгляд, если в ходе визита нашего Президента во Вьетнам мы могли бы дать старт этому проекту, это было бы просто здорово", - заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

С возможностями белорусского машиностроения генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама ознакомился на площадке МТЗ.

Гостям были показаны образцы техники Минского автозавода, Мотовелозавода, Бобруйскагромаша и ряда других отечественных флагманов.