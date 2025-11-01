Амбразевич: Беларусь выступает против политизации работы ЮНЕСКО

Беларусь призывает принять многополярность мира и неделимость безопасности, уйти от идеологии потребительства.

1 ноября постоянный представитель Беларуси при ЮНЕСКО Юрий Амбразевич выступил на Генеральной конференции организации в Самарканде.

Генеральная конференция Юнеско в Самарканде

Работа в конгресс-центре продолжается. 1 ноября, в третий день Генеральной конференции ЮНЕСКО, на повестке общеполитические вопросы. Сегодняшний день называются "Политические дебаты". На то, чтобы донести свою позицию, у каждой страны есть не более 6 минут. Беларусь, и это главное, против политизации ЮНЕСКО. Современные глобальные вызовы требуют общих усилий. Беларусь выступает за сохранение исторической правды и особенно в 80-ю годовщину Великой Победы. Нельзя замалчивать вклад Беларуси и игнорировать геноцид нашего народа.

Возрастает конкуренция за природные ресурсы, рынки и людей. И вот какой выход видит Беларусь.

"Белорусская сторона рассматривает выдвинутую на саммите ООН в 2005 году инициативу Президента Республики Беларусь о признании многообразия путей прогрессивного развития в качестве ценности человеческой цивилизации. Укрепление таким образом этических основ международных отношений открыло бы путь к решению многих проблем. Современные глобальные вызовы требуют скоординированного ответа всех наций, - отметил Юрий Амбразевич, постоянный представитель Беларуси при ФАО и ЮНЕСКО. - Беларусь выступает против политизации работы ЮНЕСКО и сведения счетов с этой трибуны. Хотя у нас есть серьезные претензии к ряду западных стран в нарушении стандартов ЮНЕСКО в части обеспечения свободы слова путем дискриминации работы белорусских журналистов, в части ущемления прав граждан на свободу передвижения, что нарушает их культурные и образовательные права, и в части нарушения режима совместно охраняемых природных объектов. При этом мы открыты для обсуждения любых разногласий в двустороннем формате и на равноправной основе".

Главные темы выделил Китай в своем выступлении: искусственный интеллект и цифровая трансформация, экономика через кадры. Более 10 миллионов человек в год выпускают китайские учреждения образования. Половина в технических областях.

Представитель Иордании начал свое выступление со слов "Да пребудет с нами мир!" И здесь прежде всего речь о секторе Газа. Более 10 тысяч человек погибли, в основном это женщины и дети. Огромное количество людей не имеет доступа к медицине и образованию. Критически важные объекты разрушены в Иерусалиме. Страдают древние памятники, нарушены все международные нормы и правила.