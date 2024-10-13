СНГ сегодня приобретает все большее значение для роста благосостояния населения, ведь созидание возможно только в кооперации с союзниками. В рубрике "Простая экономика" разложим скрытые взаимосвязи политики и экономики.

В современных условиях переустройства мировой экономики развиваются только те страны и союзы, которые ориентируется на созидание, а не на разрушение и подрыв своих соседей.

Так, анализ темпов роста экономики Евросоюза и стран СНГ показывает: государства Содружества развиваются гораздо динамичнее, чем пресловутый "сад с золотыми яблоками Борреля".

Так, сейчас ВВП Евросоюза лишь немного дотягивает до 1 %, в то время как страны СНГ за первое полугодие 2024 года показали рост почти в 5,5 %.

Беларусь наряду с Россией находится в золотой середине - демонстрирует достаточно высокий рост экономики в 5 %.

Хорошие результаты первого полугодия привели к изменению в сторону увеличения на 2024 год прогноза роста ВВП России как экономического локомотива СНГ.

Так, Организация экономического сотрудничества и развития повысила на 2024 год прогноз роста экономики России более чем на 1 %.

Ожидается, что такая динамика экономики России будет способствовать дальнейшему росту благосостояния стран-союзников, в первую очередь Беларуси в рамках Союзного государства.

Вот и 8 октября на заседании Совета глав государств - участников СНГ в Москве обсуждались вопросы дальнейшего углубления торгово-экономического сотрудничества и развития сферы высоких технологий между странами СНГ.

Для нас это важно: во внешнеторговом обороте товаров Беларуси страны СНГ занимают более 77 %. И этот показатель постоянно растет. За первые восемь месяцев нынешнего года темп состаил свыше 4 %.

Сейчас странам СНГ необходимо сохранить высокие темпы роста путем обеспечения кооперации между собой. Важно не терять время и быстро перейти к созданию совместных производственных кластеров и научно-технологических центров.

В Армении, например, отмечается повышенный запрос на восстановление былой промышленной мощи - создание предприятий машиностроения, повышение уровня механизации сельского хозяйства и иных базисов экономического роста.

Дать такие импульсы Запад не может. У него другие цели: погрузить государства в долговую зависимость, уничтожить промышленность, сельское хозяйство, не дать возможности получать свой доход и заставить выполнять все политические и военные указания Вашингтона, Лондона и Парижа.

Повысить экономическую независимость государства, дав ему мощные предприятия и аграрные комплексы, могут только положительные союзы - такие как СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС, Союзное государство, но никак не НАТО и ее лидеры в лице США и Великобритании. Последние ориентированы исключительно на создание псевдосоюзов, где якобы все равны, а на деле такие интеграции - это лишь измененная форма отношений метрополии и колоний, вельмож и рабов.

На пространстве Содружества все больше приходит осознание, что "дядя Сэм" не несет демократию, свободу и благополучие, а лишь разорение, войны, бедствия и страдания. Созидать - это явно не его самоцель!