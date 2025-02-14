Беларусь получила статус наблюдателя в Азиатской парламентской ассамблее

Беларусь призывает объединить усилия парламентов для построения справедливой глобальной безопасности и выработки общей стратегии по недопущению вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня в Баку на пленарном заседании Азиатской парламентской ассамблеи. Она создана почти 20 лет назад и объединяет десятки парламентов. Беларусь имеет давние добрые отношения с государствами - членами ассамблеи. Наша страна - приверженец объединительных созидательных идей: построения справедливого миропорядка и многополярного мира, укрепления межпарламентского обмена опытом. Беларусь нацелена на продвижение этих идей коллективными усилиями.

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Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "В XXI веке необходимо выстраивать неделимую и справедливую глобальную безопасность, созидательно развивать наши страны во имя нынешнего и последующих поколений, вырабатывать общую стратегию по недопущению вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств. Драйвером дальнейшего сближения наших стран может выступать межрегиональное взаимодействие, которое, вне всякого сомнения, будет иметь положительные социально-экономические эффекты. Это стимулирование деловой и инвестиционной активности в регионах, реализация совместных проектов, создание локальных точек роста. Огромный потенциал видится также в развитии гуманитарно-культурного сотрудничества. Проекты в этих сферах укрепляют дружбу, роднят народы. Беларусь, несомненно, заинтересована в плодотворном взаимодействии со всеми странами в данном направлении".

Во многостороннем формате Беларусь участвует в работе различных международных организаций. В прошлом году стала полноправным членом ШОС и страной - партнером БРИКС. Членство в этих структурах способствует обеспечению совместной безопасности, выстраиванию экономических отношений, взаимному обогащению культурных и гуманитарных связей наших народов. И сегодня Беларусь получила статус наблюдателя в Азиатской парламентской ассамблее.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Мы последовательно продвигаем международное сотрудничество на межпарламентских площадках. И сегодняшнее событие, получение Беларусью статуса наблюдателя в Азиатской парламентской ассамблее, фактически завершает цикл нашего вовлечения во все крупнейшие региональные межпарламентские структуры. Мы в октябре подали официальную заявку на получение статуса наблюдателя в этой уважаемой организации. Наша заявка была положительно рассмотрена всеми государственными членами этой организации. И сегодня эта заявка получила официальное одобрение Ассамблеи. Ассамблея проходит под девизом "Роль парламентской дипломатии в укреплении международного сотрудничества". И это как раз отражает стремление всех стран-членов и стран-наблюдателей этой организации, а их сегодня около 60, развивать и укреплять многостороннее сотрудничество, способствовать укреплению региональной и глобальной безопасности, обеспечивать устойчивое развитие, обсуждать злободневные вопросы международной повестки дня".