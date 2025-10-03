Депутаты Палаты представителей одобрили ряд изменений в отдельные кодексы и законы страны

В Минске прошло третье заседание Палаты представителей. На рассмотрении депутатов - 5 документов.

Изменения в действующее законодательство в нашей стране вносятся, как говорится, от земли. Практика правоприменения - основной лакмус того, что нормы законодательства нуждаются в корректировке. Земельное законодательство - одно из самых чувствительных. И цифры статистики это только подтверждают.

За 8 месяцев этого года в Палату представителей по вопросам землеустройства и землепользования поступило 229 обращений. И хотя новый Кодекс о земле вступил в силу совсем недавно (в 2023 году), время показало - земельные нормы нуждаются в совершенствовании. С полугодовым опережением графика и в сжатые сроки на рассмотрении депутатов вынесен ряд новаций.

Иван Маркевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Легализация земельных участков с правом выплаты на 5 лет. Когда человек лишается земельного участка, то право на обжалование всего дается 3 года"

Парламентарий также отметил, что после изъятия земельных участков у нуждающихся лиц, они будут иметь право повторно на предоставление им этих земельных участков.

Два кодекса по вопросам административной ответственности с учетом реалий ожидает комплексная корректировка. Акцент - на индивидуальный и дифференцированный подход в вынесении постановлений по административным правонарушениям.

Александр Омельченко, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Сегодня у нас установлена административная ответственность лица, управляющего транспортным средством и не имеющим такого права. Под эту категорию попадают лица, которые никогда не учились и не получали такого права, лица, которые лишены такого права за какие-то правонарушения, и лица, которые просрочили свое водительское удостоверение. Естественно, это разные люди, разные нарушения, поэтому ответственность должна быть различной. Вносятся изменения. Мы разграничиваем эти категории, и те, кто по каким-то причинам не продлил срок действия своего водительского удостоверения, естественно, будет отвечать за это правонарушение, но оно более мягкое, и ответственность будет, соответственно, ниже".

Белорусов же, которые получают доход от реализации продукции, выращенной на личном подсобном участке, тоже ожидают изменения. Теперь получение прибыли будет определяться из фактически полученной выручки в календарном году. И второе изменение в Налоговом кодексе касается особенностей налогообложения или освобождения от налогообложения дохода, заявляемого белорусами при декларировании.

"Данные изменения предлагают физическому лицу вариативность: либо ты доказываешь своими подтверждающими документами, что ты получил доход от реализации продукции животноводства и растениеводства, тогда подоходный налог не уплачивается. Если у тебя нет возможности подтвердить, значит, ты уплачиваешь подоходный налог по пониженной ставке в размере 10 % с сумм, превышающих 200 базовых величин".