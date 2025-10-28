3.70 BYN
Директор Института Европы РАН Громыко: Наследие Ялтинско-Потсдамской системы не разрушено, но хрупко
На III Минской международной конференции по евразийской безопасности руководитель Института Европы РАН Алексей Громыко обсудил ключевые тезисы о неделимости безопасности, системности глобальных вызовов и роли Минска как площадки для практических решений.
Внук легендарного дипломата Андрея Громыко, уроженца Гомельщины, подчеркнул хрупкость наследия Ялтинско-Потсдамской системы, но отверг идею ее полного разрушения. По его мнению, Ялтинско-Потсдамская система и архитектура стратегической стабильности находятся в "очень хрупком состоянии", но не лежат в руинах полностью.
"Нельзя не согласиться с тем, что наследие Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений, контроля над вооружениями, архитектура всей стратегической стабильности, то, что было создано ведущими центрами силы, в первую очередь, постоянными членами Совета Безопасности ООН в 1960-е, 1970-е, 1980-е годы прошлого века, находится в очень хрупком состоянии. Но я не употреблял бы термин "полностью разрушено", - отметил эксперт.
Он подчеркнул, что от прошлого остались фундаментальные институты, такие как ООН, и ценный опыт по контролю над вооружениями. Действующий договор СНВ-III (или, как его называют в США, New START) и предложение России о его продлении - прямое доказательство того, что элементы старой системы продолжают работать, являясь основой для потенциального диалога.
Особое внимание на конференции было уделено единству проблем, с которыми сталкиваются незападные страны: от миграционного кризиса и санкций на продовольствие и медикаменты до общего кризиса безопасности.
Алексей Громыко развил мысль, высказанную Президентом Беларуси Александром Лукашенко о "закате цивилизованного мира". Эксперт увидел в этом тезисе эволюцию концепции Освальда Шпенглера о закате Европы к системным трудностям всего коллективного Запада.
"Причем весь мир это видит. И вопрос стоит не в том, как мир приспособится к системным проблемам в развитии Запада, а в том, как Запад раньше или позже придет к осознанию, что лучше встроиться в тот мир, который объективно возникает вокруг нас", - заявил Алексей Громыко.
Минск сегодня становится центром притяжения тех политиков, политологов, представителей экспертного сообщества, которые нацелены на практический результат.