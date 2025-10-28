Директор Института Европы РАН Громыко: Наследие Ялтинско-Потсдамской системы не разрушено, но хрупко

На III Минской международной конференции по евразийской безопасности руководитель Института Европы РАН Алексей Громыко обсудил ключевые тезисы о неделимости безопасности, системности глобальных вызовов и роли Минска как площадки для практических решений.

Внук легендарного дипломата Андрея Громыко, уроженца Гомельщины, подчеркнул хрупкость наследия Ялтинско-Потсдамской системы, но отверг идею ее полного разрушения. По его мнению, Ялтинско-Потсдамская система и архитектура стратегической стабильности находятся в "очень хрупком состоянии", но не лежат в руинах полностью.

"Нельзя не согласиться с тем, что наследие Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений, контроля над вооружениями, архитектура всей стратегической стабильности, то, что было создано ведущими центрами силы, в первую очередь, постоянными членами Совета Безопасности ООН в 1960-е, 1970-е, 1980-е годы прошлого века, находится в очень хрупком состоянии. Но я не употреблял бы термин "полностью разрушено", - отметил эксперт.

руководитель Института Европы РАН Алексей Громыко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32bddfba-e284-4393-a6d7-bcacfa7fcdb7/conversions/5612aed1-a816-4538-ba43-ff4eec9a258c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32bddfba-e284-4393-a6d7-bcacfa7fcdb7/conversions/5612aed1-a816-4538-ba43-ff4eec9a258c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32bddfba-e284-4393-a6d7-bcacfa7fcdb7/conversions/5612aed1-a816-4538-ba43-ff4eec9a258c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32bddfba-e284-4393-a6d7-bcacfa7fcdb7/conversions/5612aed1-a816-4538-ba43-ff4eec9a258c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Он подчеркнул, что от прошлого остались фундаментальные институты, такие как ООН, и ценный опыт по контролю над вооружениями. Действующий договор СНВ-III (или, как его называют в США, New START) и предложение России о его продлении - прямое доказательство того, что элементы старой системы продолжают работать, являясь основой для потенциального диалога.

Особое внимание на конференции было уделено единству проблем, с которыми сталкиваются незападные страны: от миграционного кризиса и санкций на продовольствие и медикаменты до общего кризиса безопасности.

Алексей Громыко развил мысль, высказанную Президентом Беларуси Александром Лукашенко о "закате цивилизованного мира". Эксперт увидел в этом тезисе эволюцию концепции Освальда Шпенглера о закате Европы к системным трудностям всего коллективного Запада.

"Причем весь мир это видит. И вопрос стоит не в том, как мир приспособится к системным проблемам в развитии Запада, а в том, как Запад раньше или позже придет к осознанию, что лучше встроиться в тот мир, который объективно возникает вокруг нас", - заявил Алексей Громыко.