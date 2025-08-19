Эйсмонт: Беларусь готова организовать встречу Путина и Зеленского

Беларусь готова организовать у себя встречу Президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, если это нужно для обеспечения мира. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт российским "Ведомостям", пишет БЕЛТА.

"Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но если надо для мира в нашей братской республике, мы любую встречу организовать готовы и проведем все на высшем уровне. Но эту тему Президент Беларуси с американским коллегой (Президентом США Дональдом Трампом во время телефонного разговора - прим. БЕЛТА) не обсуждали", - отметила она.