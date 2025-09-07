Эйсмонт раскрыла детали марафона международных встреч Лукашенко в Китае

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/379e6774-2df4-42c5-9693-99e5485913fc/conversions/77893d6d-0f41-4479-9cd2-911f321118d6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/379e6774-2df4-42c5-9693-99e5485913fc/conversions/77893d6d-0f41-4479-9cd2-911f321118d6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/379e6774-2df4-42c5-9693-99e5485913fc/conversions/77893d6d-0f41-4479-9cd2-911f321118d6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/379e6774-2df4-42c5-9693-99e5485913fc/conversions/77893d6d-0f41-4479-9cd2-911f321118d6-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала подробности серии международных встреч и переговоров, проведенных Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Китае, пишет БЕЛТА.

Александр Лукашенко в Китае принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и присутствовал на торжествах по поводу 80-летия Победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. Вместе с главой белорусского государства в этих мероприятиях участвовали еще более 30 зарубежных лидеров и руководителей международных организаций, что дало возможность провести целый ряд встреч и переговоров в двустороннем формате.

"Состоялась очень серьезная встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином", - напомнила Наталья Эйсмонт.

Несмотря на то, что в начале июня текущего года Александр Лукашенко и Си Цзиньпин уже проводили в Пекине встречу в уникальном семейном формате, нынешние переговоры в Тяньцзине, где прошел саммит ШОС, - это был глубокий и длительный разговор. "Интенсивность белорусско-китайских отношений такова, что Лукашенко и Си Цзиньпину всегда есть о чем поговорить. Это была наиважнейшая встреча", - подчеркнула пресс-секретарь.

Отдельно она сказала и о состоявшейся через несколько дней встрече с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая, секретарем Секретариата и главой Канцелярии ЦК КПК Цай Ци: "Очень глубокая политическая встреча. Очень глубокий политический разговор, который длился практически час - сам непосредственно разговор. А затем был дан прием по поручению Председателя КНР. И во время этого приема разговор продолжился. Говорили об очень многом, включая, конечно, экономические вопросы".

В Пекине состоялась встреча с Президентом России Владимиром Путиным. И хоть протокол для СМИ был коротким, но сама встреча была длительной, поделилась подробностями Наталья Эйсмонт. Начавшись немногим позже 23 часов по пекинскому времени, общение лидеров стран завершилось только к двум часам ночи. И это при том, что рано утром надо было выезжать на военный парад.

"Это самый, на мой взгляд, яркий пример, каким на протяжении всех этих пяти дней был рабочий график у нашего Президента", - делится впечатлениями Наталья Эйсмонт.

Говоря о встрече с российским лидером, она отметила, что хоть недавно президенты на протяжении нескольких дней долго общались на Валааме, но "Лукашенко и Путину в любых обстоятельствах есть о чем поговорить".

На полях международных мероприятий в Китае было много и других встреч. Многие обратили внимание на разговор Президента Беларуси с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. А еще состоялись контакты с лидерами Азербайджана, КНДР, Монголии, Индонезии, Узбекистана, Таджикистана, Зимбабве, Конго, Словакии.

"Я специально перечислила все то, что мы давали в СМИ. Но, конечно, это не все встречи, не все общения. Переговоров таких (пусть оперативных, но серьезных разговоров) у Президента было гораздо больше. О многом поговорили достаточно серьезно", - подчеркнула пресс-секретарь.

Она также обратила внимание на дружеский формат общения главы государства. "Наш Президент умеет дружить. Но и привнести в любые обстоятельства такой рабочий формат, рабочую нотку - это тоже его фишка", - отметила Наталья Эйсмонт.

В ходе визита в Китай также состоялся ряд встреч Александра Лукашенко с представителями деловых кругов КНР, и это уже стало традиционным форматом. Часть переговоров носила закрытый характер. "Далеко не все было показано в СМИ. Эти встречи шли в режиме нон-стоп более чем полдня. Это был марафон, когда одна делегация выходила, другая сразу же заходила. Очень перспективные проекты, это все нужно нашей экономике, нашей стране, нашим людям. Придет время, конечно же, об этом все будут знать. Просто сейчас немножко преждевременно. Но сферы ключевые", - пояснила пресс-секретарь.

Сразу же по итогам каждой встречи ответственные лица в белорусской делегации получали задачи от Президента по своим направлениям. Работа над реализацией договоренностей уже ведется.