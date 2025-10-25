Ежегодно этот масштабный форум поднимает вопросы, не теряющие своей актуальности: геополитика, реальность и перспективы в бурно меняющемся мире, сотрудничество и диалог во имя стабильности не только континента, но и всего человечества.

Именно в Минске в 2023 году впервые прозвучала идея о создании документа, декларирующего принципы равной и неделимой архитектуры безопасности многополярного и справедливого мира. Концепция получила название "Хартия многообразия и многополярности в XXI веке".

В 2024 году Президент Беларуси, выступая на форуме, тезисно выделил проблемы, требующие особого внимания: хищническая политика Запада, развязанные им информационные и санкционные войны, бессилие международно-правовых инструментов.

Также глава государства подчеркнул, что Минск всегда готов к партнерству не только в рамках этой конференции. Белорусы - люди, которые умеют ценить добро и добром на это отвечать, отметил Президент.