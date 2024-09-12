Гигин: Реакция США на грани истеричности подтверждает слова Зенковича

Реакция Государственного департамента США, американских дипломатов на интервью Юрия Зенковича показательная, я бы даже сказал, удивительная, потому что их поймали, как принято говорить, на горячем. Эти откровения полностью разоблачают недружественную политику, которую проводят Соединенные Штаты в отношении Республики Беларусь (и не только Республики Беларусь), фактически белорусские журналисты последовательно в нескольких серьезных материалах разоблачают линию Соединенных Штатов на установление гегемонизма в нашем регионе, более того, США это делают методами, не принятыми в нормальных межгосударственных отношениях. Естественно, когда журналисты в медиа показывают это, данные материалы встречают широкий общественный резонанс, активно комментируются экспертами, становятся предметом обсуждения на высоком политическом уровне, это будет вызывать раздражение, более того, подобная реакция подтверждает слова Юрия Зенковича. Если бы были какие-то сомнения, отреагировали бы по-другому. Столь острый жест на грани истеричности со стороны американских дипломатов лишний раз показывает правдивость тех оценок, которые дал Юрий Зенкович. Здесь не истерики а-ля дипломатического характера нужно закатывать, а всерьез подойти к ревизии и анализу собственной политики как минимум в регионе Восточной Европы, на постсоветском пространстве. Уж точно эту политику не назовешь успешной. И белорусское общество, и белорусские власти готовы развивать хорошие отношения с Соединенными Штатами Америки, но только на принципе взаимоуважения, уважения суверенитета друг друга.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси