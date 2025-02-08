Игорь Петришенко рассказал, удается ли выстраивать на пространстве ЕАЭС бесшовную логистику

Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко участвовал в заседании Совета ЕЭК, которое проходило 22 января 2025 года. Среди многих вопросов был поднят и о взаимодействии транспортных интеллектуальных систем.

Удается ли выстраивать бесшовную логистику на пространстве ЕАЭС? Что говорит грузопоток? Увеличился ли он за последнее время? И действительно ли цифровизация и быстрое прохождение товаров ускорили этот процесс? На все эти вопросы он ответил в "Актуальном интервью".

Беларусь активно формирует единое транспортное пространство. Для этого есть основополагающие базовые документы и соглашения. Например, в договоре ЕАЭС имеется даже соответствующее направление, которое развивается по видам транспорта (железнодорожный, авиационный, автомобильный). Это связано не только с каботажными перевозками, но и перевозками белорусских грузов на рынки третьих стран.

Игорь Петришенко

И здесь очень важно правильно подключать интеллектуальные возможности стран ЕАЭС для грамотного логистического регулирования этих процессов.

"Мы утвердили на заседании совета соответствующую концепцию, которая позволит четко планировать и прогнозировать ситуации, которые связаны с безопасностью движения (а это пробки, заторы, погодные условия, существование инфраструктуры на трассе, которая позволяет своевременно обеспечивать техническое обслуживание). Такой учет факторов поможет увеличить скорость движения товаров, сэкономит финансы и удовлетворит потребности людей", - объяснил заместитель премьер-министра.

Здесь немаловажную роль играет и дальнейшее совершенствование договорных отношений с дружественными партнерами Беларуси. В данном случае имеются соглашения о свободной торговле, заключенные между ЕАЭС и другими странами.

У Беларуси также подписаны соглашения с Сербией, Вьетнамом, Ираном. Отдельно создано соглашение о совершенствовании торгово-экономических отношений с КНР. Оно связано с заимствованием технологий, логистики, использованием инфраструктуры.

Благодаря соглашению, в частности, с Вьетнамом (если проанализировать период с 2017 по 2025 годы) товарооборот возрос в 1,5 раза. Если проанализировать номенклатуру товаров, по которым Беларусь торгует с Ираном, то тут товарооборот возрос почти на 80 %.

Игорь Петришенко также отметил, что вначале соглашение было рамочное, по усеченной группе товаров, а в 2023-м Республика Беларусь подписала всеобъемлющее преференциальное соглашение с Ираном.

Кстати, в декабре 2024 года Иран стал наблюдателем в ЕАЭС. Это тоже является дополнительным элементом расширения торгово-экономического, инвестиционного и другого взаимодействия.