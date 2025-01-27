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Игорь Сергеенко встретился с председателем Панафриканского парламента Форчуном Чарумбирой

Беларусь укрепляет межпарламентский диалог. Сегодня в Минске спикер Палаты представителей встретился с председателем Панафриканского парламента. Напомним, Беларусь в этой организации состоит в качестве наблюдателя с ноября прошлого года.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Африканские государства проявляют серьезный интерес к Беларуси в плане развития не только политических, но и экономических контактов. Площадка достаточно мощная, штаб-квартира находится в Йоханнесбурге, ЮАР. Мы будем иметь возможность стать участниками проводимых сессий и с трибуны этой организации доводить свою информацию по различным проблемам международной обстановки и развивать контакты с парламентами тех стран, которые там работают. Это достаточно интересная структура".

Отметим, делегация Панафриканского парламента была в числе международных наблюдателей на выборах Президента Беларуси и гости отметили открытость и высокие стандарты избирательной компании.