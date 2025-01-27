Игорь Сергеенко встретился с председателем Панафриканского парламента Форчуном Чарумбирой

Беларусь укрепляет межпарламентский диалог. Сегодня в Минске спикер Палаты представителей встретился с председателем Панафриканского парламента. Напомним, Беларусь в этой организации состоит в качестве наблюдателя с ноября прошлого года.

"Африканские государства проявляют серьезный интерес к Беларуси в плане развития не только политических, но и экономических контактов. Площадка достаточно мощная, штаб-квартира находится в Йоханнесбурге, ЮАР. Мы будем иметь возможность стать участниками проводимых сессий и с трибуны этой организации доводить свою информацию по различным проблемам международной обстановки и развивать контакты с парламентами тех стран, которые там работают. Это достаточно интересная структура".