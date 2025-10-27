III Минская международная конференция по евразийской безопасности соберет более 200 участников

Минск - столица большой дипломатии. В эти дни в Беларусь прибывают эксперты, аналитики и высокие гости для участия в III Международной конференции по евразийской безопасности. Более 200 человек из 40 стран будут искать ответ на один вопрос: есть ли у мира шанс?

В мире, где привычные нам границы безопасности трещат по швам, а дипломатические мосты горят быстрее, чем строятся, Минск предпринимает новую попытку потушить пожар. Уже 28 октября столица Беларуси примет III Международную конференцию по евразийской безопасности.

Конференция ставит перед собой амбициозную цель: не просто залатать трещины в глобальной стабильности, а создать новую, более справедливую систему. Для этого в Минск съезжаются те, кто не готов мириться с ролью статистов в чужом спектакле, - это 40 стран и 7 международных организаций.

Михаил Маркелов, журналист, политолог (Россия):

"Любые мероприятия в рамках государства, которые связаны с вопросами безопасности, имеют колоссальное значение для людей, которые прежде всего проживают на территории вашей страны - для всех белорусов. Наверняка будет открытая тематика, которая будет обсуждаться, и будет закрытая тематика. Невозможно сегодня обсуждать и выстраивать свою собственную безопасность, замкнувшись только лишь в аспект развития одного государства".

Михаил Маркелов, журналист, политолог (Россия)

Хайлайт прошлогодней конференции в 2024 году - выступление Президента Лукашенко. Глава Беларуси обозначил, насколько высоки ставки. Это не просто диалог, а поиск лекарства от болезни, симптомы которой - горящие украинские степи, взрывы в секторе Газа и хаос, оставленный Западом в Средней Азии.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Безопасность - лишь одно из звеньев в системе общечеловеческих ценностей, но это база, без которой все остальное невозможно, будет пустотой. Надо уйти от предрассудков и стереотипов и начать кропотливо выстраивать диалог, шаг за шагом искать точки соприкосновения и сближения. Давайте думать, как в Беларуси часто говорят, не о себе. Давайте подумаем о наших детях и внуках. Им жить после нас, очень важно, что мы им оставим, какой мир".

Александр Лукашенко, Президент Беларуси

И спустя год слова белорусского лидера стали лишь актуальнее. Отсюда и магистральная тема конференции "Глобальный мировой (бес)порядок и головоломка евразийской безопасности".

Микаел Бадалян, член совета АНО "Евразия" (Армения):

"Надо говорить друг с другом. Отдельно хочется отметить старания Александра Лукашенко и, в частности, Республики Беларусь в целом, которая постоянно предлагает себя в качестве платформы для диалога. И я думаю, что в действительности сегодня это одна из самых компромиссных стран, потому что Александр Лукашенко своим многолетним опытом политическим доказал, что может вести и моделировать правильный диалог на самом высоком уровне".

Микаел Бадалян, член совета АНО "Евразия" (Армения)

Среди участников конференции и высокие гости: главы МИД России и Венгрии, а также представители Китая, КНДР, Индии и других стран (всего более 200 участников). Некоторые прибыли в Минск заранее.

Джордж Гэллоуэй, лидер рабочей партии Великобритании:

"Я был здесь в советское время, это мой первый визит в постсоветскую эпоху, я очень впечатлен. Должен сказать, Минск - поистине прекрасный европейский город, гораздо красивее, безопаснее и чище, чем подавляющее большинство европейских столиц, за исключением Москвы. Зашел я и в торговый центр, где продавались исключительно белорусские товары, все: от холодильников и телевизоров до очень красивой одежды. Купил жене новое зимнее пальто. С нетерпением жду конференции и выступления множества выдающихся спикеров со всего мира. Состав участников впечатляет".

Джордж Гэллоуэй, лидер рабочей партии Великобритании

Так о чем же на самом деле эта конференция, что займет площадку "Ромашки" и "Президент-Отеля" уже 28 октября? Она о поиске нового языка. Языка, на котором еще можно договориться, даже когда слова "санкции", "ультиматум" и "конфронтация" уже стали приговором.