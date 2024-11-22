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Историческое событие - как в Беларуси обновили Концепцию нацбезопасности и Военную доктрину
Автор:Александр Камович
Нарастающая напряженность в мире, развитие общества, новые вызовы и угрозы заставляют быть подвижными и меняться. В Беларуси решили обновить Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину.
Историческое событие произошло весной 2024 года на не менее историческом Всебелорусском народном собрании. Было принято много нововведений, которые зафиксировали нашу позицию относительно ситуации в мире.
Концепция национальной безопасности
Минувший год действительно станет вехой в истории Беларуси, начиная от наделения народного вече новыми функциями и полномочиями до принятия на ВНС нового курса страны. Одни из самых важных документов - Концепция национальной безопасности и Военная доктрина. Презентация, дискуссия, мнения. Как итог - голосование. Оба документа приняли делегаты ВНС.
В Концепции нацбезопасности содержится и перечень национальных интересов Беларуси в различных сферах. Среди них экономика, экология, военная, социальная, демографическая, информационная, научно-технологическая и политическая сферы. В документе ней также отмечается, что в стране сформированы и совершенствуются условия, необходимые для предотвращения и нейтрализации различных угроз нацбезопасности.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси (Минск, 25.04.2024 г.):
"Тезисы неразрывно связаны с важной характеристикой нашего независимого государства - возможностью самим определять наше будущее. В том числе это отражено в понятии "электоральный суверенитет Республики Беларусь", предполагающего недопустимость вмешательства в избирательный процесс".
Военная доктрина
Еще один важный документ, принятый на ВНС, - новая Военная доктрина, базой которой стала Концепция нацбезопасности. В обновленном документе обозначили основы политики государства в военной сфере, а также аспекты международной и региональной обстановки. Ключевой посыл - Минск не рассматривает ни один народ как своего врага.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси (Минск, 24.04.2024 г.):
"Мы видим, что происходит вокруг нашей страны - огромную концентрацию войск НАТО у наших границ, заблаговременный комплекс мероприятий по приготовлению к войне, агрессивную риторику недружественных государств, политическое, экономическое и санкционное давление на Беларусь, а также, конечно, конфликт на юге нашей страны. Все это заставило нас посмотреть на действующую доктрину и внести соответствующие изменения. Также были внесены изменения в Конституцию".
Размещение ядерного оружия в Беларуси
Вместе с тем в обновленной Военной доктрине появилась норма о том, что нападение на любого союзника Беларуси будет расцениваться как нападение на страну. В документе также детально прописаны стратегические союзнические отношения с Россией и взаимодействие с другими дружественными странами. Упоминается и о размещенном в Беларуси российском тактическом ядерном оружии.
Основной посыл Президента о том, что белорусы - миролюбивая нация, но при этом готовая защищать свою землю, был единогласно поддержан народным собранием и нашел отображение в Новой концепции и доктрине. А это значит, правильный курс выбран.
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