Историческое событие - как в Беларуси обновили Концепцию нацбезопасности и Военную доктрину

Нарастающая напряженность в мире, развитие общества, новые вызовы и угрозы заставляют быть подвижными и меняться. В Беларуси решили обновить Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину.

Историческое событие произошло весной 2024 года на не менее историческом Всебелорусском народном собрании. Было принято много нововведений, которые зафиксировали нашу позицию относительно ситуации в мире.

Концепция национальной безопасности

Минувший год действительно станет вехой в истории Беларуси, начиная от наделения народного вече новыми функциями и полномочиями до принятия на ВНС нового курса страны. Одни из самых важных документов - Концепция национальной безопасности и Военная доктрина. Презентация, дискуссия, мнения. Как итог - голосование. Оба документа приняли делегаты ВНС.

В Концепции нацбезопасности содержится и перечень национальных интересов Беларуси в различных сферах. Среди них экономика, экология, военная, социальная, демографическая, информационная, научно-технологическая и политическая сферы. В документе ней также отмечается, что в стране сформированы и совершенствуются условия, необходимые для предотвращения и нейтрализации различных угроз нацбезопасности.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси (Минск, 25.04.2024 г.):

"Тезисы неразрывно связаны с важной характеристикой нашего независимого государства - возможностью самим определять наше будущее. В том числе это отражено в понятии "электоральный суверенитет Республики Беларусь", предполагающего недопустимость вмешательства в избирательный процесс".

Военная доктрина

Еще один важный документ, принятый на ВНС, - новая Военная доктрина, базой которой стала Концепция нацбезопасности. В обновленном документе обозначили основы политики государства в военной сфере, а также аспекты международной и региональной обстановки. Ключевой посыл - Минск не рассматривает ни один народ как своего врага.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси (Минск, 24.04.2024 г.):

"Мы видим, что происходит вокруг нашей страны - огромную концентрацию войск НАТО у наших границ, заблаговременный комплекс мероприятий по приготовлению к войне, агрессивную риторику недружественных государств, политическое, экономическое и санкционное давление на Беларусь, а также, конечно, конфликт на юге нашей страны. Все это заставило нас посмотреть на действующую доктрину и внести соответствующие изменения. Также были внесены изменения в Конституцию".

Размещение ядерного оружия в Беларуси

Вместе с тем в обновленной Военной доктрине появилась норма о том, что нападение на любого союзника Беларуси будет расцениваться как нападение на страну. В документе также детально прописаны стратегические союзнические отношения с Россией и взаимодействие с другими дружественными странами. Упоминается и о размещенном в Беларуси российском тактическом ядерном оружии.