Карпенко: Белорусы не допустят внешнего влияния на внутренний политический процесс в стране

Белорусы не допустят внешнего влияния на внутренний политический процесс в стране. Такое заявление сделал председатель ЦИК Игорь Карпенко на республиканском семинаре-совещании.

Опыт и перспективы развития избирательной системы Беларуси обсуждают в Минске.

Республиканский семинар-совещание

Центральная избирательная комиссия традиционно анализирует, как проходила каждая электоральная кампания и как применялось на практике избирательное законодательство. Это делается, чтобы выявить положительные моменты и, возможно, возникающие вопросы.

На открытии республиканского семинара-совещания Игорь Карпенко заявил, что выборы в нашей стране соответствовали всем принципам белорусского законодательства и нормам, которые определило мировое сообщество.

Мы же впервые нормы электорального суверенитета испытали на практике. Это понятие появилось в нашей Концепции нацбезопасности, которую утвердили на первом заседании Всебелорусского народного собрания, что особенно важно для нас, белорусов, в непростые времена, когда приходится противостоять вызовам современности. Мы же показали всему миру, что всегда готовы защищать свою страну и обеспечивать поступательное развитие белорусов в интересах нашего народа.

Также Игорь Карпенко подчеркнул, что в течение ближайших двух лет будут отработаны предложения по возможным изменениям в Избирательный кодекс. Мы продолжим перенимать опыт коллег из стран СНГ.