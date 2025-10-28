Лидер рабочей партии Великобритании о ситуации в мире: Главное - остановить раскачивание лодки

Беларусь находится в очень выгодном положении, чтобы повлиять на стабилизацию ситуации в Европе. Об этом на пленарном заседании III Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил лидер рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.

По мнению экспертов, авторитетный обмен профессиональными мнениями способствует укреплению доверия, стабильности и безопасности. Цель минской конференции - создать пространство, где услышат каждого.

Маттео Педжо, предприниматель (Италия) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/248e834d-3b3c-4f47-8502-3afe7b6f18dd/conversions/c6aae397-8d0e-4f88-81f0-e3ba7f2094c5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/248e834d-3b3c-4f47-8502-3afe7b6f18dd/conversions/c6aae397-8d0e-4f88-81f0-e3ba7f2094c5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/248e834d-3b3c-4f47-8502-3afe7b6f18dd/conversions/c6aae397-8d0e-4f88-81f0-e3ba7f2094c5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/248e834d-3b3c-4f47-8502-3afe7b6f18dd/conversions/c6aae397-8d0e-4f88-81f0-e3ba7f2094c5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Маттео Педжо, предприниматель (Италия):

"Самая большая проблема в настоящий момент - это то, что все те страны, которые считают себя самыми важными, я имею в виду Соединенные Штаты, Англия и вассалов из Евросоюза, хотят до сих пор диктовать свои условия. Мы сильно изменились, эта конференция большое доказательство. Глобальный Юг, Беларусь, Китай, Россия, Иран и т.д., которые уже не готовы принять диктование из-за океана или из Брюсселя, или Лондона. Все эти поступки Евросоюза, особенно сейчас, против России и Беларуси, все эти движения на Восток напоминают очень печальные исторические вещи. Народы Европы тоже должны участвовать. Я как итальянец говорю, что против восстановления четвертого рейха, который хотят Брюссель, Лондон и Вашингтон. Надо объединиться со странами и народами иерархического пространства, чтобы прямо выгонять американские базы и английское влияние Европы".

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41a64ca4-c496-4aaf-b4db-a131a5f2460c/conversions/b343a530-da12-4d81-a86c-991a6bedbef3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41a64ca4-c496-4aaf-b4db-a131a5f2460c/conversions/b343a530-da12-4d81-a86c-991a6bedbef3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41a64ca4-c496-4aaf-b4db-a131a5f2460c/conversions/b343a530-da12-4d81-a86c-991a6bedbef3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41a64ca4-c496-4aaf-b4db-a131a5f2460c/conversions/b343a530-da12-4d81-a86c-991a6bedbef3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Эта конференция - ответ тем скептикам, которые говорили, что из этого проекта может ничего не получиться. Но сегодня действительно постоянно растет авторитет Республики Беларусь на международной арене, в том числе и прежде всего благодаря Президенту Беларуси Александру Лукашенко, который включен во многие серьезные аспекты мировой политики. И здесь доказательств не должно быть, они видны. Это и телефонный разговор с Президентом Трампом, и другие контакты, и визиты к Президенту Лукашенко".

Сергей Рачко заметил, что белорусы подходят к этой конференции с очень серьезной обеспокоенностью тем, что происходит в мире, тем, что происходит в нашем регионе. Конечно, их волнуют вопросы, связанные с конфликтом вокруг Украины. Те инициативы, которые продвигает Республика Беларусь совместно с Российской Федерацией о формировании Хартии многообразия и многополярности в XXI веке, очень актуальные. Эта инициатива набирает сторонников.

Джордж Гэллоуэй, лидер рабочей партии Великобритании: