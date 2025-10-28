3.70 BYN
Лидер рабочей партии Великобритании о ситуации в мире: Главное - остановить раскачивание лодки
Беларусь находится в очень выгодном положении, чтобы повлиять на стабилизацию ситуации в Европе. Об этом на пленарном заседании III Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил лидер рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.
По мнению экспертов, авторитетный обмен профессиональными мнениями способствует укреплению доверия, стабильности и безопасности. Цель минской конференции - создать пространство, где услышат каждого.
Маттео Педжо, предприниматель (Италия):
"Самая большая проблема в настоящий момент - это то, что все те страны, которые считают себя самыми важными, я имею в виду Соединенные Штаты, Англия и вассалов из Евросоюза, хотят до сих пор диктовать свои условия. Мы сильно изменились, эта конференция большое доказательство. Глобальный Юг, Беларусь, Китай, Россия, Иран и т.д., которые уже не готовы принять диктование из-за океана или из Брюсселя, или Лондона. Все эти поступки Евросоюза, особенно сейчас, против России и Беларуси, все эти движения на Восток напоминают очень печальные исторические вещи. Народы Европы тоже должны участвовать. Я как итальянец говорю, что против восстановления четвертого рейха, который хотят Брюссель, Лондон и Вашингтон. Надо объединиться со странами и народами иерархического пространства, чтобы прямо выгонять американские базы и английское влияние Европы".
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Эта конференция - ответ тем скептикам, которые говорили, что из этого проекта может ничего не получиться. Но сегодня действительно постоянно растет авторитет Республики Беларусь на международной арене, в том числе и прежде всего благодаря Президенту Беларуси Александру Лукашенко, который включен во многие серьезные аспекты мировой политики. И здесь доказательств не должно быть, они видны. Это и телефонный разговор с Президентом Трампом, и другие контакты, и визиты к Президенту Лукашенко".
Сергей Рачко заметил, что белорусы подходят к этой конференции с очень серьезной обеспокоенностью тем, что происходит в мире, тем, что происходит в нашем регионе. Конечно, их волнуют вопросы, связанные с конфликтом вокруг Украины. Те инициативы, которые продвигает Республика Беларусь совместно с Российской Федерацией о формировании Хартии многообразия и многополярности в XXI веке, очень актуальные. Эта инициатива набирает сторонников.
Джордж Гэллоуэй, лидер рабочей партии Великобритании:
"Я думаю, Беларусь находится в очень выгодном положении, чтобы повлиять на стабилизацию ситуации в Европе. У нее есть европейская глубинка, популярный и харизматичный лидер. Таким образом, Беларусь и ее политическое руководство призваны сыграть очень важную роль, потому что мы должны остановить раскачивание лодки. Если вы находитесь в море в лодке, которую неудержимо раскачивает, первая задача - остановить раскачивание лодки".