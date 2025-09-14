3.63 BYN
Литовское направление приготовилось к наплыву автомобилей после закрытия границы с Польшей
Литовское направление приготовилось к наплыву автомобилей. Ведь для тех, чей путь преградила колючая проволока на Варшавском мосту, осталось не так много вариантов. И один из них - это пункт пропуска "Каменный Лог". Надо сказать, переориентация потоков проходит небыстро - от 120 до 140 машин. Количество машин меняется постоянно.
Учитывая реалии последнего времени, для "Каменного Лога" это цифры совсем не критические. Если бы все зависело от белорусских пограничников, с очередью можно было бы разобраться за несколько часов. Дело в сопредельной стороне. Уже никого не удивляет, что работают литовцы в полсилы, и то, если повезет.
Конечно, из-за такого отношения назвать путешествие приятным язык не поворачивается. А только представьте, каково людям, которым к тому же приходится делать огромный крюк из-за польской ключевой проволоки. Вместо гостеприимства - километры пути, литры бензина и самый ценный ресурс - время уходит непонятно куда.
Из-за действий поляков пришлось отменить и автобусы Минск - Варшава. Да, деньги вернут, но что делать людям, у которых в одночасье рухнули все планы? Может, тоже поехать через литовскую границу? Но и тут не все просто.
Да, очередей нет, но и мест тоже нет. Мы проверили: можно купить только на неделю вперед. Да и по интернету гуляли скрины ценников на билеты, которые подскочили в разы.
Самая сложная ситуация, конечно, с грузовыми автомобилями. 400 в очереди - этой цифрой уже никого не удивишь, но вы только представьте масштаб.
Напомним, на границе с Литвой функционирует еще один пункт пропуска - Бенякони. Здесь традиционно меньше машин, хотя в последние дни количество растет. Из Бреста сюда ехать ближе, чем до "Каменного Лога". Белорусские пограничники оперативно мониторят ситуацию.
Елена Сергеева, официальный представитель сморгонской пограничной группы:
"В связи с закрытием движения в пунктах пропуска на границе с Польшей происходит переориентация пассажиропотока на границу с Литвой. В настоящий момент ситуация остается контролируемой. На сегодняшний день в очереди ожидают выезда 140 легковых автомобилей, 420 большегрузов. Очередь автобусов отсутствует".
А что будет дальше на польском направлении? Одна из самых популярных тем в очереди.
Как показывает практика, люди верят в лучшее. Вот подтверждение: граница вроде бы закрыта, а электронная очередь в пункте пропуска "Брест" все равно растет. Так что когда и если поляки все-таки поднимут шлагбаум, поток машин может оказаться рекордным за всю пограничную историю. Так или нет, хочется верить, узнаем совсем скоро.