Медицина и туризм: в каких сферах заинтересованы сотрудничать Беларусь и Индонезия

Индонезия - один из важнейших партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Алейник во время встречи с парламентской делегацией из Индонезии.

Сенатор подчеркнул, что сегодня между странами складываются дружеские отношения, которые основываются на схожести взглядов. Беларусь и Индонезия проводят независимую внешнюю политику, отстаивают свои национальные интересы, суверенитет, а также продвигают миролюбивую повестку дня.

Сергей Алейник встретился с делегацией из Индонезии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35991eac-e6a6-48d0-8b7b-7854ea912d9c/conversions/c80649a8-3933-498f-b900-82eb85da4376-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35991eac-e6a6-48d0-8b7b-7854ea912d9c/conversions/c80649a8-3933-498f-b900-82eb85da4376-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35991eac-e6a6-48d0-8b7b-7854ea912d9c/conversions/c80649a8-3933-498f-b900-82eb85da4376-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35991eac-e6a6-48d0-8b7b-7854ea912d9c/conversions/c80649a8-3933-498f-b900-82eb85da4376-xl-___webp_1920.webp 1920w

Стороны заинтересованы в активном сотрудничестве по многим направлениям: сельское хозяйство, образование, медицина, туризм. Белорусские предприятия готовы наращивать поставки широкого спектра продукции мирового качества в Индонезию, а именно карьерных самосвалов, тракторов, другой сельхозтехники, приборов охраны и безопасности, медицинского оборудования, халяльной продукции. Продолжается работа и по аккредитации белорусских производителей молочной продукции в качестве экспортеров в Индонезию. 4 белорусских предприятия уже получили аккредитацию.

Сергей Алейник:

"Индонезийская сторона позитивно смотрит на перспективы реализации потенциала торгово-экономического сотрудничества. У нас очень хорошая динамика роста товарооборота. За I полугодие 2025 года уже превысили объемы взаимной торговли за 2024 год. Это касается экспорта и импорта. У нас есть хорошая перспектива вывести планку товарооборота по итогам 2025 года на объем порядка полмиллиарда долларов".

Председатель группы двустороннего сотрудничества Совета народных представителей Индонезии Исфахан Тофик Мунггаран заявил, что по итогу встречи белорусской стороне было направлено предложение об увеличении инвестиций в Индонезию. Также поднимался вопрос о выдаче аккредитации 12 белорусским предприятиям. Председатель пообещал, что со стороны Индонезии этот вопрос будет проработан.

Делегация Индонезии с визитом в Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4234a95a-70a1-4ca6-9371-f12da79da0da/conversions/dcc20a1a-d83c-474a-bc6c-91035c513906-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4234a95a-70a1-4ca6-9371-f12da79da0da/conversions/dcc20a1a-d83c-474a-bc6c-91035c513906-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4234a95a-70a1-4ca6-9371-f12da79da0da/conversions/dcc20a1a-d83c-474a-bc6c-91035c513906-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4234a95a-70a1-4ca6-9371-f12da79da0da/conversions/dcc20a1a-d83c-474a-bc6c-91035c513906-xl-___webp_1920.webp 1920w