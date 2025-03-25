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МИД Беларуси - Бербок: В Беларуси только избиратели принимают решение о будущем развитии страны
Министерство иностранных дел Беларуси в ответе на публикацию министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в соцсети X посоветовал ей заняться проблемами своего народа, сообщает БЕЛТА.
"В Беларуси только избиратели принимают решение о будущем развитии страны. Наш народ сделал свой выбор - за свободную, мирную, процветающую страну. Именно поэтому сегодня в Минске прошла торжественная инаугурация избранного БЕЛОРУССКИМ народом Президента Александра Лукашенко", - говорится в посте МИД в социальной сети.
"Госпоже Бербок бы посоветовали лучше заняться проблемами своего народа. Тем более что реализуемая текущим правительством политическая линия антинародна и оптимизма у рядовых граждан Германии не вызывает", - добавили в ведомстве.
В своей публикации немецкий министр написала о "мужестве белорусов, которые на протяжении многих лет борются за свободную Беларусь, свободную от произвола и угнетения".
"Люди отстаивают свободную Европу в самых неблагоприятных обстоятельствах - мы не оставим их в одиночестве", - заверяет Анналена Бербок.