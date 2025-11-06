МИД Беларуси ответил на обращение Вильнюса о пропуске литовских грузовиков через закрытую границу

вывеска Министерства иностранных дел Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c98f9af-5959-4498-aa72-f4dea069fea9/conversions/c972633a-3235-4a2d-a0ab-374e53b42e10-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c98f9af-5959-4498-aa72-f4dea069fea9/conversions/c972633a-3235-4a2d-a0ab-374e53b42e10-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c98f9af-5959-4498-aa72-f4dea069fea9/conversions/c972633a-3235-4a2d-a0ab-374e53b42e10-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c98f9af-5959-4498-aa72-f4dea069fea9/conversions/c972633a-3235-4a2d-a0ab-374e53b42e10-xl-___webp_1920.webp 1920w

Минск получил обращение от Вильнюса по вопросу возвращения литовских фур с территории Беларуси заявили в МИД нашей страны. Его литовская сторона направила руководству Лидского погранотряда.

"Литовские СМИ наперебой цитируют заявление премьер-министра Литовской Республики Инги Ругинене о переговорах с Беларусью по вопросу возвращения литовских грузовых транспортных средств, находящихся в настоящее время на нашей территории. Действительно, соответствующее обращение, если его можно назвать официальным обращением в адрес Минска, направлено руководству Лидского погранотряда", - сказал пресс-секретарь МИД Руслан Варанков.

Выступая перед журналистами, он отметил, что Беларусь не ответственная за негативные последствия от решения Литвы закрыть границу и призывает возобновить нормальное функционирование погранпереходов.

"Беларусь не несет ответственности за его негативные последствия, которые оказались многогранными - от проблем с грузовым транспортом до существенного ущерба, нанесенного не только белорусским гражданам и бизнесу, самой литовской стороне, но и гражданам третьих стран, включая государства - члены ЕС, - подчеркнул он. - Более того, мы со своей стороны настоятельно призываем литовские власти отменить свое решение и возобновить нормальное функционирование погранпереходов для граждан, транспортных средств и грузов".