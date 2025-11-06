3.68 BYN
2.98 BYN
3.42 BYN
МИД Беларуси ответил на обращение Вильнюса о пропуске литовских грузовиков через закрытую границу
Минск получил обращение от Вильнюса по вопросу возвращения литовских фур с территории Беларуси заявили в МИД нашей страны. Его литовская сторона направила руководству Лидского погранотряда.
"Литовские СМИ наперебой цитируют заявление премьер-министра Литовской Республики Инги Ругинене о переговорах с Беларусью по вопросу возвращения литовских грузовых транспортных средств, находящихся в настоящее время на нашей территории. Действительно, соответствующее обращение, если его можно назвать официальным обращением в адрес Минска, направлено руководству Лидского погранотряда", - сказал пресс-секретарь МИД Руслан Варанков.
Выступая перед журналистами, он отметил, что Беларусь не ответственная за негативные последствия от решения Литвы закрыть границу и призывает возобновить нормальное функционирование погранпереходов.
Вильнюс планирует открыть для фур пункт пропуска "Шальчининкай"
Об этом заявил глава литовского МВД Владислав Кондратович
"Беларусь не несет ответственности за его негативные последствия, которые оказались многогранными - от проблем с грузовым транспортом до существенного ущерба, нанесенного не только белорусским гражданам и бизнесу, самой литовской стороне, но и гражданам третьих стран, включая государства - члены ЕС, - подчеркнул он. - Более того, мы со своей стороны настоятельно призываем литовские власти отменить свое решение и возобновить нормальное функционирование погранпереходов для граждан, транспортных средств и грузов".
Также Руслан Варанков напомнил, что решение о закрытии границы было принято исключительно литовской стороной в одностороннем порядке. О принятии каких-либо избирательных мер, не может быть и речи, подчеркнул он.