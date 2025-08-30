Партии "Белая Русь" и "Единая Россия" подписали стратегические документы на 2025-2027 года

Расширение и углубление сотрудничества на 2025-2027 года - такую цель поставили перед собой две крупнейшие политические партии Союзного государства: "Белая Русь" и "Единая Россия".

Протокол был подписан в ходе визита председателя белорусской партии Ольги Чемадановой. Именно визит в страну-соседку стал первым официальным международным визитом для новоизбранного лидера.

Александр Шпаковский, член президиума высшего политсовета партии "Белая Русь"

"Нас связывают особые союзнические отношения с Россией, особые отношения у президентов наших стран - Александра Лукашенко и Владимира Путина. Естественно, политическая партия Беларуси "Белая Русь" и всероссийская политическая партия "Единая Россия" как партии патриотов-государственников должны быть связаны особыми отношениями".

Также в ходе визита было подписано совместное заявление о недопустимости фальсификации исторической правды и возрождения нацизма.