Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Партия "Белая Русь" и Компартия Кубы подписали дорожную карту межпартийного сотрудничества

Изображение
Фото БЕЛТА

Белорусская партия "Белая Русь" и Компартия Кубы (КПК) подписали дорожную карту о направлениях межпартийного сотрудничества. Церемония подписания состоялась в здании Центрального комитета Компартии Кубы в Гаване в ходе визита делегации Белорусской партии "Белая Русь" в Республику Куба, сообщает БЕЛТА.

Подписи под документом поставили председатель Белорусской партии "Белая Русь" Ольга Чемоданова и член Политбюро, секретарь ЦК КПК по организационным вопросам доктор Роберто Моралес Охеда.

Ольга Чемоданова и Роберто Моралес Охеда

В дорожной карте изложена конкретная программа действий в области политики, экономики, молодежной сферы и международных отношений. Документ направлен на практическую реализацию соглашения о взаимообмене и сотрудничестве, которое было подписано 26 июня 2025 года в Минске во время межпартийной встречи, приуроченной к официальному визиту Президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса в Беларусь. 

Подписание дорожной карты стало продолжением развития дружественных белорусско-кубинских связей и политическим итогом визита делегации партии во главе с председателем Ольгой Чемодановой в Республику Куба. 

Стороны взяли на себя обязательства по координации действий на международной арене в целях укрепления суверенитета Беларуси и Кубы. Также, согласно документу, стороны договорились о взаимных визитах, обмене информацией политического содержания и сведениями о значимых мероприятиях международного характера, запланированных к проведению на Кубе и в Беларуси, взаимном изучении опыта партийного строительства. 

Как сообщили в партии "Белая Русь", отдельные положения дорожной карты посвящены взаимодействию с органами государственной власти и субъектами хозяйствования в целях расширения торгово-экономических связей между Беларусью и Кубой. 

Изображение

В области молодежной политики предполагается организация регулярных онлайн-встреч и обмен делегациями между молодежным движением "Искра" и Союзом молодых коммунистов Кубы. 

Дорожная карта направлена на углубление взаимодействия двух партий, является документом партийного стратегического планирования и свидетельствует о приоритетах Белорусской партии "Белая Русь" и Компартии Кубы.

Официальный визит белорусской делегации в Республику Куба начался 13 октября. В череде многочисленных встреч ключевой стала встреча с первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Кубы, Президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

Президент Республики Куба отметил, что проведение подобных переговоров с руководством ведущей политической партии Беларуси свидетельствует о прекрасных двусторонних и межпартийных отношениях. Мигель Диас-Канель Бермудес подчеркнул важное значение подобных переговоров в контексте укрепления сотрудничества между Минском и Гаваной, отметил, что выстраивание связей с Беларусью является приоритетом кубинской внешней политики.

Лидер Кубы вспомнил о своем недавнем визите в Минск и участии в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме в июне 2025 года, особенно о встрече со "своим другом и братом" Александром Лукашенко. "Несмотря на визиты ряда лидеров государств, Президент Беларуси уделил значительное время кубинской делегации. У нас состоялись очень плодотворные беседы, и в своем выступлении на саммите он высказал добрые слова в адрес нашей страны", - сказал Президент Республики Куба.

Ольга Чемоданова особо отметила мужество кубинского народа, который на протяжении более 60 лет противостоит внешней агрессии, экономической блокаде и защищает идеалы социального равенства и справедливости, сражается за право идти собственным, независимым путем. По ее мнению, подобное высокое чувство национального достоинства, стремление к суверенитету и построению справедливого миропорядка объединяет Беларусь и Кубу, которые являются союзниками на международной арене.

Ольга Чемоданова и Роберто Моралес Охеда

"Без сомнения, партнерские отношения между нашими партиями будут способствовать развитию отношений между нашими странами. Никакие географические расстояния или блокады не станут препятствием для нашей дружбы", - выразила уверенность Ольга Чемоданова.

В завершение встречи по предложению белорусской делегации стороны договорились о проведении в Минске ряда мероприятий, посвященных идейно-политическому наследию Фиделя Кастро и приуроченных к столетию со дня рождения легендарного команданте.

В ходе визита делегации также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Национальной библиотекой Беларуси и Национальной библиотекой Кубы имени Хосе Марти. Документ предусматривает обмен опытом, проведение совместных культурно-образовательных проектов, а также развитие цифровых ресурсов и инициатив по популяризации белорусской и кубинской культуры. Соглашение открывает новые возможности для укрепления двусторонних отношений и расширения сотрудничества в сфере культуры и науки.

Разделы:

Политика

Теги:

партия Белая РусьКубасотрудничествоОльга Чемоданова