Партия "Белая Русь" и Компартия Кубы подписали дорожную карту межпартийного сотрудничества
Белорусская партия "Белая Русь" и Компартия Кубы (КПК) подписали дорожную карту о направлениях межпартийного сотрудничества. Церемония подписания состоялась в здании Центрального комитета Компартии Кубы в Гаване в ходе визита делегации Белорусской партии "Белая Русь" в Республику Куба, сообщает БЕЛТА.
Подписи под документом поставили председатель Белорусской партии "Белая Русь" Ольга Чемоданова и член Политбюро, секретарь ЦК КПК по организационным вопросам доктор Роберто Моралес Охеда.
В дорожной карте изложена конкретная программа действий в области политики, экономики, молодежной сферы и международных отношений. Документ направлен на практическую реализацию соглашения о взаимообмене и сотрудничестве, которое было подписано 26 июня 2025 года в Минске во время межпартийной встречи, приуроченной к официальному визиту Президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса в Беларусь.
Подписание дорожной карты стало продолжением развития дружественных белорусско-кубинских связей и политическим итогом визита делегации партии во главе с председателем Ольгой Чемодановой в Республику Куба.
Стороны взяли на себя обязательства по координации действий на международной арене в целях укрепления суверенитета Беларуси и Кубы. Также, согласно документу, стороны договорились о взаимных визитах, обмене информацией политического содержания и сведениями о значимых мероприятиях международного характера, запланированных к проведению на Кубе и в Беларуси, взаимном изучении опыта партийного строительства.
Как сообщили в партии "Белая Русь", отдельные положения дорожной карты посвящены взаимодействию с органами государственной власти и субъектами хозяйствования в целях расширения торгово-экономических связей между Беларусью и Кубой.
В области молодежной политики предполагается организация регулярных онлайн-встреч и обмен делегациями между молодежным движением "Искра" и Союзом молодых коммунистов Кубы.
Дорожная карта направлена на углубление взаимодействия двух партий, является документом партийного стратегического планирования и свидетельствует о приоритетах Белорусской партии "Белая Русь" и Компартии Кубы.
Официальный визит белорусской делегации в Республику Куба начался 13 октября. В череде многочисленных встреч ключевой стала встреча с первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Кубы, Президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.
Президент Республики Куба отметил, что проведение подобных переговоров с руководством ведущей политической партии Беларуси свидетельствует о прекрасных двусторонних и межпартийных отношениях. Мигель Диас-Канель Бермудес подчеркнул важное значение подобных переговоров в контексте укрепления сотрудничества между Минском и Гаваной, отметил, что выстраивание связей с Беларусью является приоритетом кубинской внешней политики.
Лидер Кубы вспомнил о своем недавнем визите в Минск и участии в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме в июне 2025 года, особенно о встрече со "своим другом и братом" Александром Лукашенко. "Несмотря на визиты ряда лидеров государств, Президент Беларуси уделил значительное время кубинской делегации. У нас состоялись очень плодотворные беседы, и в своем выступлении на саммите он высказал добрые слова в адрес нашей страны", - сказал Президент Республики Куба.
Ольга Чемоданова особо отметила мужество кубинского народа, который на протяжении более 60 лет противостоит внешней агрессии, экономической блокаде и защищает идеалы социального равенства и справедливости, сражается за право идти собственным, независимым путем. По ее мнению, подобное высокое чувство национального достоинства, стремление к суверенитету и построению справедливого миропорядка объединяет Беларусь и Кубу, которые являются союзниками на международной арене.
"Без сомнения, партнерские отношения между нашими партиями будут способствовать развитию отношений между нашими странами. Никакие географические расстояния или блокады не станут препятствием для нашей дружбы", - выразила уверенность Ольга Чемоданова.
В завершение встречи по предложению белорусской делегации стороны договорились о проведении в Минске ряда мероприятий, посвященных идейно-политическому наследию Фиделя Кастро и приуроченных к столетию со дня рождения легендарного команданте.
В ходе визита делегации также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Национальной библиотекой Беларуси и Национальной библиотекой Кубы имени Хосе Марти. Документ предусматривает обмен опытом, проведение совместных культурно-образовательных проектов, а также развитие цифровых ресурсов и инициатив по популяризации белорусской и кубинской культуры. Соглашение открывает новые возможности для укрепления двусторонних отношений и расширения сотрудничества в сфере культуры и науки.