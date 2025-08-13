Сразу в нескольких крупных городах Сербии в ночь на четверг вспыхнули массовые беспорядки.

Антиправительственные активисты штурмовали офис правящей прогрессивной партии в городе Нови-Сад. Здание серьезно повреждено, и погрома удалось избежать только благодаря полицейским кордонам, которые остановили вандалов. В столкновениях пострадали 60 человек, в том числе 16 полицейских.

Похожие сцены можно было наблюдать в Белграде. Здесь тоже лишь массовое присутствие полицейских смогло остановить погромщиков, которые пытались захватить офис Сербской прогрессивной партии. Накануне президент страны Вучич объявил о готовности оставить пост по истечении своей второй каденции. Однако участников беспорядков это не остановило: они не просто хотят ухода Вучича, но добиваются его немедленной отставки.

В Сербии эксперты полагают, что Евросоюз, который финансирует антиправительственные протесты, пытается отработать в Белграде механизмы прямого управления внутренней политикой малых европейских стран.