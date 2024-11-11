Политические итоги 2024 года - как добивались взлета белорусской политики

2024 год - год взлета белорусской политики. В стране принимали важнейшие решения для будущего и пытались исправить ошибки прошлого. Это были 12 месяцев, которые окончательно расставили приоритеты Беларуси будущего.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Мы должны быть сильными, чтобы сохранить мир в своей стране, сохранить традиции, сохранить духовный стержень. Мы должны быть сильными, чтобы иметь возможность защитить слабых. Помочь всем, кто нуждается в нашей помощи. Мы должны быть сильными, чтобы нас слышали на международной политической арене. И наш голос звучит в мире и будет звучать".

Седьмое Всебелорусское народное собрание - новая глава в книге под названием "Беларусь". Как никогда власть и общество идут в унисон.

Специальный репортаж | Громкие заявления Лукашенко | 25 лет Союзному государству 2024 год - это уже история, та, которая запомнилась всей стране взлётом белорусской политики. Мы принимали важнейшие решения для будущего и пытались исправить ошибки прошлого! За 12 месяцев мы окончательно расставили приоритеты! А какими они будут? Расскажем в специальном репортаже! 02.01.2025 20:34

"В области безопасности обстановка крайне неблагоприятная. Наблюдаем дальнейшее углубление эскалации в международных отношениях и отношениях между ведущими геополитическими акторами, - заметил депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский. - В этой связи нашей стране необходимо приводить стратегически значимые документы, доктринальные, в области безопасности в соответствии с реальностью. Чтобы мы имели возможность и предоставили возможность нашим правоохранительным органам, силовым структурам, армии защитить Республику Беларусь".

Но каркас суверенитета - это еще и выборы. Чистые и честные они прошли 25 февраля - единый день голосования в Палату представителей и местные советы.

Александр Лукашенко:

"Люди начинают понимать, что в Беларуси, к примеру, Президент - это не царь, это не Бог, это очень тяжелая работа. И взгрузить на себя в нынешней ситуации этот груз нашей страны не каждый решится. Точно также и парламент - роль парламента будет повышаться, ежемесячно, ежегодно. Часть полномочий мы уже передаем парламенту и другим органам власти. Идет перестройка определенная, поколение меняется".

Тысячи наблюдателей, в том числе и международные, оценили уровень подготовки как крайне высокий. Примерно так же можно оценить подписанную Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину. Враг уж точно не пройдет.

"Тезисы неразрывно связаны с важной характеристикой нашего независимого государства - возможностью самим определять свое будущее. В том числе это впервые отражено и в понятии электорального суверенитета Республики Беларусь, предполагающего недопустимость любого вмешательства в избирательный процесс", - обозначил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Глобус тоже покорился Беларуси. Например, в феврале 2024 года Александр Лукашенко летал в Узбекистан. План между Минском и Ташкентом обсуждался наперед, задались целью - товарооборот на 1 млрд долларов в год.

Страны - давние союзники, а значит, план "купи-продай" не интересен ни одной стороне, ни второй. Из уст лидеров прозвучало словосочетание "совместное производство".

В мае Александр Лукашенко отправился в Азербайджан. Нет закрытых тем, говорил Александр Лукашенко, а Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил это. Даже Нагорный Карабах, прежде звучавший с легкой ноткой тревоги, звучал в контексте жизни, а не войны.

"Если мы в чем-то можем помочь, участвовать в этом… Помощников у вас тут сейчас хватает, но если мы можем на дружеских началах участвовать в этом… Техника, агрогородки, рабочие места, определенные технологии (ваши специалисты, министры хорошо знают эти технологии) - если они годятся, если наша техника может здесь присутствовать и работать… Я на переговорах один на один Ильхама Гейдаровича попросил: если это возможно - какое-то место для Беларуси, - вы, пожалуйста, нам его дайте. И Ильхам Гейдарович такой подход поддержал", - сказал Александр Лукашенко.

"Конечно же, мы были бы рады, если бы белорусские компании, предприятия участвовали бы в восстановлении территории", - ответил Ильхам Алиев.

В июне был визит в Монголию. Итог был традиционный для Беларуси: намеченные проекты, подписанные документы и четкий план работы на будущее.

В следующий месяц Беларусь стала членом Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля во Дворце Независимости в Астане были подписаны все необходимые документы.

"Решение о полноправном членстве Республики Беларусь в Шанхайской организации сотрудничества принято. Уважаемый Александр Григорьевич, искренне поздравляю вас. Уверен, сегодняшний день станет яркой страницей в истории Беларуси", - сказал председательствующий на саммите Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Почивать на лаврах - не стиль Лукашенко. Даже несмотря на праздничный настрой, Первый выдал программную речь.

Глубоко убеждены, что в 21 веке необходимо выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность. При этом инициативу должны взять на себя страны глобального большинства. Поскольку самовлюбленный, эгоистичный Запад на такое оказался не способен. Там сегодня нет лидеров, способных принимать ответственные решения самостоятельно. Александр Лукашенко

В 2024 году появился еще один статус, к которому нужно привыкать: Беларусь - страна-партнер в БРИКС. Организация заявлялась как клуб по интересам, но этот интерес оказался настолько всеобъемлющим, что на саммит съехались лидеры более 40 стран.

"БРИКС - это сообщество будущего. По своему потенциалу оно может приблизить конец истории доминирования коллективного Запада, который оказался неспособным нести ответственность за цивилизованное развитие международных отношений. В силах государств - участников БРИКС сделать так, чтобы реальные рычаги влияния перешли в руки прогрессивного мирового большинства", - подчеркнул глава белорусского государства.

Там же белорусский лидер сделал и самое ожидаемое заявление года. В интервью российской журналистке Ольге Скобеевой он сообщил о намерении баллотироваться в Президенты Республики Беларусь.

Отношения Беларуси и России в 2024 году, кажется, пришли к полному взаимопониманию. Путь был долгий - 25 лет. Это дружба, которой можно лишь позавидовать. Александр Лукашенко и Владимир Путин встречались за минувший год едва ли не ежемесячно. Фейк о том, что политики ненавидят друг друга, растворился в глубинах интернета.

Президент России также ездил в Минск на заседание Высшего госсовета Союзного государства.

Владимир Путин:

"На Россию приходится свыше половины белорусского внешнеторгового баланса. В свою очередь для России Беларусь является четвертым торговым партнером в мире с долей почти 9 %. Кроме того, Россия инвестировала в белорусскую экономику более 4 млрд долларов. В республике работают порядка 2,5 тыс. компаний с российским участием".

Лето выдалось жарким во всех смыслах - борьба с последствиями урагана и стихийными южными соседями. Тема Украины, увы, так и осталась во многом магистральной.

"Александр Григорьевич, вернусь к теме беспилотников. После вашей реакции была реакция МИД Украины. Хамская, на самом деле, в том смысле, что нечего и обсуждать. Это не тема, над которой мы задумываемся. Вот это хамство со стороны украинских официальных лиц когда-то закончится?", - спросил у белорусского лидера журналист телеканала "Россия" Евгений Попов в разговоре об инциденте с украинскими беспилотниками на территории Беларуси.

"Настоящие дипломаты себе такого не позволят, даже если "нечего обсуждать". Это во-первых. А во-вторых… Дипломаты постоянно говорят то, что они не думают. Есть что обсуждать", - ответил Александр Лукашенко. - Мы получили сигналы сразу же от тех, кто ответственно ведет политику, и от украинских военных. Они озаботились: а что, а как…"

Белорусский лидер напомнил, что к нашей границе были дополнительно переброшены украинские подразделения, после того как соответствующую работу начала проводить наша сторона:

- Я сторонник того, чтобы мы предусматривали все. Если вдруг момент или время "Ч", каждое подразделение, рота, батальон должны выйти и стать на свою позицию. Бригады наши известны, батальонные тактические группы известны (на белорусско-украинской границе их будет более 20). Каждая группа знает, какую местность они занимают, территорию и так далее. Это обязательно, чтобы не допустить прорыва. Поэтому мы это сделали, и они это увидели.

Пожар, к счастью, потушили, но этот год показал: призывать к переговорам, несомненно, важно, но и сидеть без дела нельзя. У нас есть ядерное оружие, а теперь посадили и "Орешник".

Александр Лукашенко:

"Оружие хорошее. Не ядерное оружие, а по своей мощи сопоставимо с ядерным оружием. Но без проникающей радиации, без заражения местности объекта. Это такое воздействие сильное на так называемое мировое сообщество, особенно тех, кто думал, что все обойдется. Не обойдется.

Беларусь в 2024 году еще громко выступила на климатическом саммите в Баку. Президент провел огромное количество встреч с лидерами Сербии, Венесуэлы, Зимбабве, Генсеком ООН и многими другими. Важный вектор - Ближний Восток - Оман и ОАЭ.

В Беларуси в августе принимали гостей, приезжал премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Ли Цян:

"Господин Президент, я чрезвычайно рад посетить Беларусь и встретиться с Вами. Позвольте передать искреннее приветствие от Председателя КНР Си Цзиньпина. Сразу по прибытии в Беларусь я возложил венок к мемориалу Победы. Это напоминает мне о тех славных временах, когда 70 лет назад китайский и белорусский народы вместе, бок о бок сражались в войне против фашизма".

"Старший сын Мао Цзэдуна преодолел тысячи километров, приехав сюда, и в качестве инструктора воевал в танковой роте на 1-м Белорусском фронте. А белорусские солдаты и советская армия также отправились в Китай, чтобы участвовать в борьбе с захватчиками. Дружба и братство дороже всего богатства. Поэтому я считаю, что мы должны особо ценить нашу дружбу, которая скреплена кровью", - акцентировал премьер Госсовета КНР.

И важно упомянуть ЕАЭС. В 2025 году председательство перешло от Армении Беларуси. Премьер-министр Армении Никол Пашинян нелестно однажды заявил, что никогда не поедет в Беларусь. В развитии это нам подарило главную политическую пикировку года.

Никол Пашинян:

"Мы не возражаем против проведения заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске, но я хочу заранее сказать, что наша делегация примет участие в заседании в режиме видеоконференции".

"А что за проблема? Что у вас за проблема? Далеко до Минска или некому вас подвезти? Мы организуем доставку вашей делегации, если нужно", - отозвался Первый.

Никол Пашинян заявил, что по этому поводу выступил с публичным заявлением и оно остается в силе: "Я не думаю, что это правильный формат, чтобы обсуждать эти вопросы. Просто вы затронули вопрос, и я должен был сразу среагировать, чтобы не было никаких недопониманий".

Белорусский лидер заявил, что предложение армянской стороны будет рассмотрено. Однако Никол Пашинян решил продолжить пикировку, отметив, что его "заявление не подлежит рассмотрению".

"Мы рассмотрим, может, телевизора не будет, чтобы вы дистанционно выступали", - пояснил Александр Лукашенко.