Представители 40 стран принимают участие в первой Межарламентской конференции спикеров в Исламабаде

Перезагрузка системы международной безопасности и укрепление новых центров многополярности. В эти дни в Пакистане проходит первая Межпарламентская конференция спикеров на тему "Мир, безопасность и развитие". В ней принимают участие представители 40 стран.

Белорусскую делегацию в Исламабаде представляет член Совета Республики Сергей Алейник. По его словам, Беларусь и Пакистан связывают дружественные отношения на протяжении нескольких десятилетий. Контакты на высшем уровне заложили долгосрочную основу для конструктивного всестороннего сотрудничества двух государств. На международной арене наши страны выступают со схожими взглядами.

Сегодня мир стремительно меняется. В построении более справедливого мирового порядка появляются новые силы и центры многополярности, среди которых такие организации, как ШОС и БРИКС. На конференции особо подчеркнута миролюбивая политика белорусского государства, необходимость соблюдения принципов добрососедства, расширения равноправного и взаимоуважительного диалога. Отмечен потенциал в достижении этих целей парламентской дипломатии.