3.76 BYN
3.00 BYN
3.39 BYN
Работа на результат: в Манагуа прошло заседание совместной комиссии Беларуси и Никарагуа
Миллионные контракты, экспортная поддержка и договоренности на новые проекты от фармацевтики и селекции сельхозкультур до технологий в производстве молочных продуктов - Беларусь и Никарагуа укрепляют экономические связи.
В Манагуа в эти дни работала делегация из Беларуси. В подарок белорусы привезли машину скорой помощи и провели заседание совместной комиссии.
Правительство Никарагуа работает в атмосфере настоящих тропических джунглей. Для белорусов это непривычно, но в этом и есть уникальность этой страны, которую Беларусь открывает и в этом деле хорошо преуспевает.
Что можно успеть за 2 года? Об этом лучше других знают Беларусь и Никарагуа - от знакомства до миллионных контрактов всего ничего. Даже работа по ночам, ведь разница во времени составляет 9 часов, не стала преградой, если есть желание вместе идти дальше.
Четвертое заседание комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству - это возможность обсудить, что еще страны могут предложить друг другу, причем этот список открыт. Есть интерес, значит, будет и предложение.
Александр Егоров, первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:
"Наши страны разговаривают на равных, в отличие от развития мировой торговли, когда одни страны диктуют другим. Беларусь всегда готова подставить плечо народу Никарагуа в части помощи в экономическом развитии, в поставке инвестиционных товаров, которые бы способствовали долгосрочному экономическому росту Никарагуа".
Беларусь открывает для Никарагуа большой рынок ЕАЭС, это очень интересно их партнерам. Они подтвердили, что приедут в Беларусь в июне на Евразийский форум. В то же время и Никарагуа - это тоже центр в Центральной Америке, и возможности для белорусских товаров огромные.
Лаурено Факундо Ортега Морильо, советник президента Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества:
"Благодаря помощи братской Беларуси мы ориентированы на работу с обширным рынком евразийского экономического ресурса. Мы хотели бы в очередной раз напомнить нашим белорусским друзьям о том, что те проекты, которые реализовываем и планируем реализовать в торгово-экономической, научно-технической и иных сферах, ориентированы не только на никарагуанский рынок. Наша страна может выступать платформой для выхода белорусских товаров".
На комиссии от каждого предприятия есть презентация товаров и технологий, которыми белорусы готовы делиться.
Владимир Дайнеко, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Бобруйскагромаша:
"Есть сельскохозяйственная техника, которая востребована местными аграриями. Это машины для внесения минеральных удобрений, прицепы и полуприцепы, а также техника для обработки почвы. Поэтому в самое ближайшее время мы с нашим никарагуанским партнером окончательно определим номенклатуру, привезем сюда выставочные образцы и начнем совместное продвижение продукции холдинга "Бобруйскагромаш" на рынке Никарагуа".
Медицинские изделия от "Интеграла" привезли впервые. Чтобы потом продавать и обсуждать совместное производство, здесь готовы поучаствовать в оснащении клиники.
Андрей Калошкин, заместитель гендиректора по маркетингу и сбыту - директор маркетинг-центра ОАО "Интеграл":
"В Никарагуа планируется открывать небольшого или среднего размера госпитали на 50-60 коек. Если открывается, строится новый госпиталь, ему потребуется оборудование и медицинская мебель. "Интеграл" может предложить и то, и другое - это и больничные койки самого разного назначения, от простых до сложных, которые используются в операционных, и прикроватные мониторы, а также другую технику".
В ближайшее время в Манагуа ждут дорожную технику "Амкодор". Она уже в пути, работы для нее здесь немало.
Алексей Жданок, заместитель директора маркетинг-центра ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга:
"Страна очень активно модернизируется, строятся дороги и мосты. "Амкодор" как ведущий производитель дорожно-строительной и коммунальной техники готов предложить полный перечень модельного ряда под строительство и обслуживание дорог".
Обучение как первый этап покупки пожарных машин. ООО "ПОЖСНАБ" идет именно этим путем на рынок Центральной Америки.
Олег Дерябин, директор ООО "ПОЖСНАБ":
"Очень важный момент, на который в этот раз я заострил внимание, это возможность обучить персонал, возможность организации сервисного обслуживания, возможность совершенствования знаний. То, что есть в МЧС Республики Беларусь, это прежде всего знание, что и как делать с применением высококлассных машин".
В спросе находятся белорусские образовательные программы. Никарагуанцы хотят изучать, например, русский язык.
Людмила Кожуховская, проректор по международной и научно-методической работе ГУ "РИВШ":
"Наш многолетний опыт, богатейшая научно-методическая база в этой сфере, теоретики, наши практики хорошо известны в мире. Мы предлагаем им сегодня дистанционные программы на хороших инновационных платформах. Это вызывает большой интерес".
Все это только часть направлений сотрудничества, которую Беларусь готова развивать. Трехдневный визит в Манагуа делегации из Беларуси завершился подписанием протокола заседания и новыми соглашениями.
"Наши отношения как ком снега - с каждой новой комиссией количество договоренностей, продукции, потенциальных партнеров с обеих сторон увеличивается. И я уверен, что этот ком не остановится, а будет только нарастать. Как итог комиссии - это задача, поставленная Президентом, если куда-то едете, вы должны привозить конкретный результат. Мы имеем конкретный результат в виде подписанных договоренностей, контрактов, кредитных соглашений на сумму более 30 млн долларов", - отметил Александр Егоров.
Это итог большого дня переговоров в Манагуа. Вечером Большой театр Беларуси собрал поклонников белорусского искусства. Менее года назад ему уже здесь рукоплескали. Это тоже является частью белорусского сотрудничества в культурной сфере, которая помогает странам узнавать и открывать друг друга.