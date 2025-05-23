Работа на результат: в Манагуа прошло заседание совместной комиссии Беларуси и Никарагуа

Миллионные контракты, экспортная поддержка и договоренности на новые проекты от фармацевтики и селекции сельхозкультур до технологий в производстве молочных продуктов - Беларусь и Никарагуа укрепляют экономические связи.

В Манагуа в эти дни работала делегация из Беларуси. В подарок белорусы привезли машину скорой помощи и провели заседание совместной комиссии.

Правительство Никарагуа работает в атмосфере настоящих тропических джунглей. Для белорусов это непривычно, но в этом и есть уникальность этой страны, которую Беларусь открывает и в этом деле хорошо преуспевает.

Что можно успеть за 2 года? Об этом лучше других знают Беларусь и Никарагуа - от знакомства до миллионных контрактов всего ничего. Даже работа по ночам, ведь разница во времени составляет 9 часов, не стала преградой, если есть желание вместе идти дальше.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a48e3eb-71c7-4055-a7ab-c9e01159b4a2/conversions/3aa69abd-5aaa-4352-96f4-93ee25fbad09-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a48e3eb-71c7-4055-a7ab-c9e01159b4a2/conversions/3aa69abd-5aaa-4352-96f4-93ee25fbad09-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a48e3eb-71c7-4055-a7ab-c9e01159b4a2/conversions/3aa69abd-5aaa-4352-96f4-93ee25fbad09-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a48e3eb-71c7-4055-a7ab-c9e01159b4a2/conversions/3aa69abd-5aaa-4352-96f4-93ee25fbad09-xl-___webp_1920.webp 1920w

Четвертое заседание комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству - это возможность обсудить, что еще страны могут предложить друг другу, причем этот список открыт. Есть интерес, значит, будет и предложение.

Александр Егоров, первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:

"Наши страны разговаривают на равных, в отличие от развития мировой торговли, когда одни страны диктуют другим. Беларусь всегда готова подставить плечо народу Никарагуа в части помощи в экономическом развитии, в поставке инвестиционных товаров, которые бы способствовали долгосрочному экономическому росту Никарагуа".

Беларусь открывает для Никарагуа большой рынок ЕАЭС, это очень интересно их партнерам. Они подтвердили, что приедут в Беларусь в июне на Евразийский форум. В то же время и Никарагуа - это тоже центр в Центральной Америке, и возможности для белорусских товаров огромные.

Лаурено Факундо Ортега Морильо, советник президента Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества:

"Благодаря помощи братской Беларуси мы ориентированы на работу с обширным рынком евразийского экономического ресурса. Мы хотели бы в очередной раз напомнить нашим белорусским друзьям о том, что те проекты, которые реализовываем и планируем реализовать в торгово-экономической, научно-технической и иных сферах, ориентированы не только на никарагуанский рынок. Наша страна может выступать платформой для выхода белорусских товаров".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4fe5fb95-032e-4d9e-8253-f49118b39116/conversions/1e9b78c2-221b-4a36-96fb-306a2cc0848d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4fe5fb95-032e-4d9e-8253-f49118b39116/conversions/1e9b78c2-221b-4a36-96fb-306a2cc0848d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4fe5fb95-032e-4d9e-8253-f49118b39116/conversions/1e9b78c2-221b-4a36-96fb-306a2cc0848d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4fe5fb95-032e-4d9e-8253-f49118b39116/conversions/1e9b78c2-221b-4a36-96fb-306a2cc0848d-xl-___webp_1920.webp 1920w

На комиссии от каждого предприятия есть презентация товаров и технологий, которыми белорусы готовы делиться.

Владимир Дайнеко, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Бобруйскагромаша:

"Есть сельскохозяйственная техника, которая востребована местными аграриями. Это машины для внесения минеральных удобрений, прицепы и полуприцепы, а также техника для обработки почвы. Поэтому в самое ближайшее время мы с нашим никарагуанским партнером окончательно определим номенклатуру, привезем сюда выставочные образцы и начнем совместное продвижение продукции холдинга "Бобруйскагромаш" на рынке Никарагуа".

Медицинские изделия от "Интеграла" привезли впервые. Чтобы потом продавать и обсуждать совместное производство, здесь готовы поучаствовать в оснащении клиники.

Андрей Калошкин, заместитель гендиректора по маркетингу и сбыту - директор маркетинг-центра ОАО "Интеграл":

"В Никарагуа планируется открывать небольшого или среднего размера госпитали на 50-60 коек. Если открывается, строится новый госпиталь, ему потребуется оборудование и медицинская мебель. "Интеграл" может предложить и то, и другое - это и больничные койки самого разного назначения, от простых до сложных, которые используются в операционных, и прикроватные мониторы, а также другую технику".

В ближайшее время в Манагуа ждут дорожную технику "Амкодор". Она уже в пути, работы для нее здесь немало.

Алексей Жданок, заместитель директора маркетинг-центра ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга:

"Страна очень активно модернизируется, строятся дороги и мосты. "Амкодор" как ведущий производитель дорожно-строительной и коммунальной техники готов предложить полный перечень модельного ряда под строительство и обслуживание дорог".

Обучение как первый этап покупки пожарных машин. ООО "ПОЖСНАБ" идет именно этим путем на рынок Центральной Америки.

Олег Дерябин, директор ООО "ПОЖСНАБ":

"Очень важный момент, на который в этот раз я заострил внимание, это возможность обучить персонал, возможность организации сервисного обслуживания, возможность совершенствования знаний. То, что есть в МЧС Республики Беларусь, это прежде всего знание, что и как делать с применением высококлассных машин".

В спросе находятся белорусские образовательные программы. Никарагуанцы хотят изучать, например, русский язык.

Людмила Кожуховская news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/636870dc-b48f-44ec-9544-4156dcafac9b/conversions/e84529d6-1b92-42be-8340-8d4817d0e864-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/636870dc-b48f-44ec-9544-4156dcafac9b/conversions/e84529d6-1b92-42be-8340-8d4817d0e864-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/636870dc-b48f-44ec-9544-4156dcafac9b/conversions/e84529d6-1b92-42be-8340-8d4817d0e864-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/636870dc-b48f-44ec-9544-4156dcafac9b/conversions/e84529d6-1b92-42be-8340-8d4817d0e864-xl-___webp_1920.webp 1920w Людмила Кожуховская

Людмила Кожуховская, проректор по международной и научно-методической работе ГУ "РИВШ":

"Наш многолетний опыт, богатейшая научно-методическая база в этой сфере, теоретики, наши практики хорошо известны в мире. Мы предлагаем им сегодня дистанционные программы на хороших инновационных платформах. Это вызывает большой интерес".

Все это только часть направлений сотрудничества, которую Беларусь готова развивать. Трехдневный визит в Манагуа делегации из Беларуси завершился подписанием протокола заседания и новыми соглашениями.

Александр Егоров news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c895d669-3811-42ec-8fc6-70ef780ee459/conversions/1c412696-4468-4158-a103-c06a2757d1e3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c895d669-3811-42ec-8fc6-70ef780ee459/conversions/1c412696-4468-4158-a103-c06a2757d1e3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c895d669-3811-42ec-8fc6-70ef780ee459/conversions/1c412696-4468-4158-a103-c06a2757d1e3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c895d669-3811-42ec-8fc6-70ef780ee459/conversions/1c412696-4468-4158-a103-c06a2757d1e3-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Егоров

"Наши отношения как ком снега - с каждой новой комиссией количество договоренностей, продукции, потенциальных партнеров с обеих сторон увеличивается. И я уверен, что этот ком не остановится, а будет только нарастать. Как итог комиссии - это задача, поставленная Президентом, если куда-то едете, вы должны привозить конкретный результат. Мы имеем конкретный результат в виде подписанных договоренностей, контрактов, кредитных соглашений на сумму более 30 млн долларов", - отметил Александр Егоров.