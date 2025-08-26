Рогожник ответил на заявления западных стран об "оккупации Кремлем" Беларуси

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a563bcb-0d1a-45f2-8a9a-6264ab0efe90/conversions/c6cffa61-ec52-48ab-b017-d323b6ea63ca-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a563bcb-0d1a-45f2-8a9a-6264ab0efe90/conversions/c6cffa61-ec52-48ab-b017-d323b6ea63ca-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a563bcb-0d1a-45f2-8a9a-6264ab0efe90/conversions/c6cffa61-ec52-48ab-b017-d323b6ea63ca-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a563bcb-0d1a-45f2-8a9a-6264ab0efe90/conversions/c6cffa61-ec52-48ab-b017-d323b6ea63ca-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Страны, которые западнее Беларуси, говорят, что Минск "оккупирован Кремлем". Так ли это на самом деле, рассказал в "Актуальном интервью" Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Александр Рогожник.

"Правильнее было бы спросить у тех, кто про это говорит, что они под этим понимают. Двустороннее сотрудничество между Российской Федерацией и Республикой Беларусь осуществляется на взаимном уважении, доверии, сплоченности. Основой сотрудничества является большая дружба между двумя лидерами стран, ведь в обычной жизни мы тоже всегда строим отношения на доверии и взаимном уважении", - отметил посол.

Он добавил, что отношения, которые сложились между Президентом РФ Владимиром Путиным и Президентом Беларуси Александром Лукашенко, не подвержены никакому сомнению, и говорить об оккупации, на взгляд Александра Рогожника, некорректно.

Отношения лидеров Беларуси и России - это отношения двух мудрых людей, понимающих, чего хотят. На протяжении уже 25 лет они строят Союзное государство, не имеющее аналога в мире. Александр Рогожник