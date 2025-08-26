Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Рогожник ответил на заявления западных стран об "оккупации Кремлем" Беларуси

Флаги Беларуси и России стоят на столе
Фото: sb.by

Страны, которые западнее Беларуси, говорят, что Минск "оккупирован Кремлем". Так ли это на самом деле, рассказал в "Актуальном интервью" Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Александр Рогожник.

"Правильнее было бы спросить у тех, кто про это говорит, что они под этим понимают. Двустороннее сотрудничество между Российской Федерацией и Республикой Беларусь осуществляется на взаимном уважении, доверии, сплоченности. Основой сотрудничества является большая дружба между двумя лидерами стран, ведь в обычной жизни мы тоже всегда строим отношения на доверии и взаимном уважении", - отметил посол.

Он добавил, что отношения, которые сложились между Президентом РФ Владимиром Путиным и Президентом Беларуси Александром Лукашенко, не подвержены никакому сомнению, и говорить об оккупации, на взгляд Александра Рогожника, некорректно.

Отношения лидеров Беларуси и России - это отношения двух мудрых людей, понимающих, чего хотят. На протяжении уже 25 лет они строят Союзное государство, не имеющее аналога в мире.
Александр Рогожник

Политический деятель добавил, что результатом 25-летней работы является самодостаточное, стабильно развивающееся Союзное государство, где каждый человек живет спокойно, имеет работу, стабильный доход, не думает, что будет завтра. Кроме этого, подчеркнул Александр Рогожник, Беларусь и Россия в последние годы прирастает значительно больше в своих объемах, чем любая европейская страна, которая критикует Союзное государство.

Беларусь-РоссиясотрудничествоАктуальное интервьюАлександр Рогожник