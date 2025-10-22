Санкционные войны, вооружение и вмешательства: Алейник заявил о факторах реальной угрозы миру

Беларусь приветствует укрепление новых центров многополярности. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Алейник во время 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве.



Однако есть силы, которые препятствуют формированию нового миропорядка, не считаются с международным правом - ведут санкционные войны и поощряют гонку вооружений, вмешиваются во внутренние дела государств и грубо нарушают права человека.



По мнению белорусского представителя, эти дестабилизирующие факторы масштабируют реальные вызовы и угрозы международному миру и безопасности, порождают множественные гуманитарные кризисы, шокирующие своей жестокостью и цинизмом.