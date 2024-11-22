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Сазонов: Жалоб на ход избирательной президентской кампании в Беларуси в миссию СНГ не поступало
До главного политического события 2025 года остается все меньше времени. 26 января - выборы Президента Беларуси.
Обращений и жалоб на ход избирательной президентской кампании в Беларуси в миссию СНГ не поступало. Об этом 13 января во время встречи с кандидатом на пост главы государства заявил долгосрочный наблюдатель от миссии СНГ Алексей Сазонов. Проведение избирательной кампании идет в полном соответствии с законодательством. Сейчас долгосрочные наблюдатели встречаются с кандидатами на пост главы государства и их штабами.
"Нас интересуют их оценки хода избирательной кампании в Беларуси. В общем-то для этого миссия и работает, чтобы получать информацию, достоверную информацию из уст тех, кто проводит выборы, тех, для кого проводят выборы - от граждан, и самих фигурантов, основных игроков, политических деятелей, которые будут избираться, - рассказал Алексей Сазонов, долгосрочный наблюдатель от миссии СНГ (Россия). - Поэтому мы обсуждали ход избирательного процесса, мы получили ответ на главный вопрос, как он протекает. Я должен сразу сказать, что мы наблюдаем за мероприятиями, как они проводятся в Беларуси. Поэтому наше дело не вмешиваться, наше дело внимательно слушать. Основной итог будет подведен на следующий день после завершения выборов, когда итоги будут озвучены, избирательная миссия от СНГ озвучит свои выводы".
Миссия СНГ в эту электоральную кампанию работает в двух составах - долгосрочных и краткосрочных наблюдателей. Последние (более чем две сотни) прибудут в нашу страну за несколько дней до основного дня голосования.
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