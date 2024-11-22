Сазонов: Жалоб на ход избирательной президентской кампании в Беларуси в миссию СНГ не поступало

Обращений и жалоб на ход избирательной президентской кампании в Беларуси в миссию СНГ не поступало. Об этом 13 января во время встречи с кандидатом на пост главы государства заявил долгосрочный наблюдатель от миссии СНГ Алексей Сазонов. Проведение избирательной кампании идет в полном соответствии с законодательством. Сейчас долгосрочные наблюдатели встречаются с кандидатами на пост главы государства и их штабами.

"Нас интересуют их оценки хода избирательной кампании в Беларуси. В общем-то для этого миссия и работает, чтобы получать информацию, достоверную информацию из уст тех, кто проводит выборы, тех, для кого проводят выборы - от граждан, и самих фигурантов, основных игроков, политических деятелей, которые будут избираться, - рассказал Алексей Сазонов, долгосрочный наблюдатель от миссии СНГ (Россия). - Поэтому мы обсуждали ход избирательного процесса, мы получили ответ на главный вопрос, как он протекает. Я должен сразу сказать, что мы наблюдаем за мероприятиями, как они проводятся в Беларуси. Поэтому наше дело не вмешиваться, наше дело внимательно слушать. Основной итог будет подведен на следующий день после завершения выборов, когда итоги будут озвучены, избирательная миссия от СНГ озвучит свои выводы".