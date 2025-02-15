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"Сербия - ключевой партнер на Балканах": в Беларуси поздравили страну с Днем государственности
15 февраля дружественная Сербия отмечает сразу два важных праздника - День государственности и День армии. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил главу и народ страны.
"Вы всегда можете рассчитывать на поддержку Беларуси", - отметил Александр Лукашенко. Дипломатические отношения Минска и Белграда перешагнули 30-летнюю отметку. Сегодня у наших стран нет закрытых тем для обсуждения.
Артур Карпович, министр антимонопольного регулирования и торговли:
"Беларусь рассматривает Сербию в качестве своего ключевого партнера на Балканах, поэтому в диалоге отсутствуют закрытые для обсуждения темы. Уверен, что и дальнейшее расширение политических и деловых контактов на всех уровнях, активное взаимодействие в различных сферах экономики обеспечат прочный фундамент успешного сотрудничества Беларуси и Сербии".
Потенциал роста товарооборота между Сербией и Беларусью велик. В балканской стране очень ценят белорусские молочные товары, востребована и продукция лесопромышленного комплекса, станко- и машиностроения. Все это является еще одним фактором, объединяющим Минск и Белград.
"Нас объединяет промышленность - сельскохозяйственная техника работает в полях Сербии. Широко представлена в Сербской Республике линейка техники МТЗ, ОАО "МАЗ", ОАО "УКХ "ММЗ". Мы также являемся партнерами на сельскохозяйственных выставках, которые проходят в городе Нови-Сад", - рассказала первый зампредседателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.
Как отметила Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси Илина Вукайлович, Минск - надежный друг и партнер, на которого можно рассчитывать в самых важных вопросах. Отношения двух стран характеризуются плодотворным сотрудничеством на всех уровнях для дальнейшего развития связей между двумя народами.
"В отношениях очень важно уважение, с которым мы относимся друг к другу. Республика Беларусь - наш надежныйпартнер. В Беларуси понимают, что такое свобода, народ, суверенитет. Вообще, никогда не мало повторять спасибо белорусскому народу за то, что нас любят и понимают", - заключила Илина Вукайлович.