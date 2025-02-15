"Сербия - ключевой партнер на Балканах": в Беларуси поздравили страну с Днем государственности

15 февраля дружественная Сербия отмечает сразу два важных праздника - День государственности и День армии. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил главу и народ страны.

"Вы всегда можете рассчитывать на поддержку Беларуси", - отметил Александр Лукашенко. Дипломатические отношения Минска и Белграда перешагнули 30-летнюю отметку. Сегодня у наших стран нет закрытых тем для обсуждения.

Артур Карпович, министр антимонопольного регулирования и торговли:

"Беларусь рассматривает Сербию в качестве своего ключевого партнера на Балканах, поэтому в диалоге отсутствуют закрытые для обсуждения темы. Уверен, что и дальнейшее расширение политических и деловых контактов на всех уровнях, активное взаимодействие в различных сферах экономики обеспечат прочный фундамент успешного сотрудничества Беларуси и Сербии".

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Потенциал роста товарооборота между Сербией и Беларусью велик. В балканской стране очень ценят белорусские молочные товары, востребована и продукция лесопромышленного комплекса, станко- и машиностроения. Все это является еще одним фактором, объединяющим Минск и Белград.

"Нас объединяет промышленность - сельскохозяйственная техника работает в полях Сербии. Широко представлена в Сербской Республике линейка техники МТЗ, ОАО "МАЗ", ОАО "УКХ "ММЗ". Мы также являемся партнерами на сельскохозяйственных выставках, которые проходят в городе Нови-Сад", - рассказала первый зампредседателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.

Надежда Лазаревич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dba7bd58-0508-48ea-a547-e130931f659e/conversions/51dc7e02-4727-4f02-94c5-d96ceba8e22d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dba7bd58-0508-48ea-a547-e130931f659e/conversions/51dc7e02-4727-4f02-94c5-d96ceba8e22d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dba7bd58-0508-48ea-a547-e130931f659e/conversions/51dc7e02-4727-4f02-94c5-d96ceba8e22d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dba7bd58-0508-48ea-a547-e130931f659e/conversions/51dc7e02-4727-4f02-94c5-d96ceba8e22d-xl-___webp_1920.webp 1920w Надежда Лазаревич

Как отметила Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси Илина Вукайлович, Минск - надежный друг и партнер, на которого можно рассчитывать в самых важных вопросах. Отношения двух стран характеризуются плодотворным сотрудничеством на всех уровнях для дальнейшего развития связей между двумя народами.