Сергеенко рассказал, как улучшилась жизнь белорусов от принятых во вторую сессию законов

Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко, которого 8 сентября с докладом принимал Александр Лукашенко во Дворце Независимости, рассказал о конкретных улучшениях в жизни граждан, которые произошли благодаря законам, принятым за последнюю сессию.

Только за прошлую, вторую сессию, было принято и уже вступило в силу 64 закона. Значительная их часть была направлена на усиление социальной защиты населения, поддержку экономики, развитие образовательной сферы и правоохранительной деятельности.

Руководитель парламента привел конкретные примеры, которые уже сегодня облегчают жизнь людям: "Были внесены изменения в закон о регистрации недвижимого имущества. Достаточно активно на нашей площадке проходили и совещания, и с привлечением не только специалистов министерств, но и тех специалистов, которые работают в регионах. Новый закон вводит экстерриториальность при обращении в подразделения Бюро технической инвентаризации на местах, то есть гражданин, обратившись, условно говоря, в Дзержинске, может решить вопрос по собственности, которая находится в Пинске, не выезжая в этот регион".

Другой важный блок изменений затронул сферу образования. Несмотря на то что новый Кодекс об образовании вступил в силу в 2022 году, жизнь сразу же указала на необходимость точечных, но очень важных корректировок.

Особое внимание было уделено актуальной для сельской местности проблеме — доставке учеников в школы. Законодатели не только закрепили эту норму, но и пошли дальше. Поступило и было поддержано предложение разрешить использовать эти же школьные автобусы для перевозки детей не только на уроки, но и на спортивные мероприятия, культурные праздники и экскурсии.