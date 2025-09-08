Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Сергеенко рассказал, как улучшилась жизнь белорусов от принятых во вторую сессию законов

Сергеенко рассказал, как улучшилась жизнь белорусов от принятых во вторую сессию законов

Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко, которого 8 сентября с докладом принимал Александр Лукашенко во Дворце Независимости, рассказал о конкретных улучшениях в жизни граждан, которые произошли благодаря законам, принятым за последнюю сессию.

Только за прошлую, вторую сессию, было принято и уже вступило в силу 64 закона. Значительная их часть была направлена на усиление социальной защиты населения, поддержку экономики, развитие образовательной сферы и правоохранительной деятельности.

Руководитель парламента привел конкретные примеры, которые уже сегодня облегчают жизнь людям: "Были внесены изменения в закон о регистрации недвижимого имущества. Достаточно активно на нашей площадке проходили и совещания, и с привлечением не только специалистов министерств, но и тех специалистов, которые работают в регионах. Новый закон вводит экстерриториальность при обращении в подразделения Бюро технической инвентаризации на местах, то есть гражданин, обратившись, условно говоря, в Дзержинске, может решить вопрос по собственности, которая находится в Пинске, не выезжая в этот регион".

Другой важный блок изменений затронул сферу образования. Несмотря на то что новый Кодекс об образовании вступил в силу в 2022 году, жизнь сразу же указала на необходимость точечных, но очень важных корректировок.

Особое внимание было уделено актуальной для сельской местности проблеме — доставке учеников в школы. Законодатели не только закрепили эту норму, но и пошли дальше. Поступило и было поддержано предложение разрешить использовать эти же школьные автобусы для перевозки детей не только на уроки, но и на спортивные мероприятия, культурные праздники и экскурсии.

Какие задачи поставил Президент Беларуси Александр Лукашенко Национальному собранию. Улучшилась ли жизнь рядового белоруса после принятия определенных законов. Какие законопроекты будут рассмотрены в ближайшее время в Беларуси. На эти и не только вопросы ответил в проекте "Разговор у Президента" Игорь Сергеенко.

Игорь СергеенкообразованиенедвижимостьНациональное собрание БеларусиРазговор у Президента