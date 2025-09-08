Сергеенко рассказал об эффективности выездных семинаров на примере посещения базы МЧС

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/370ca796-f6d6-4326-88cd-bde6ab3b5481/conversions/e6a1975b-1c97-4f44-985b-0e854e683bf8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/370ca796-f6d6-4326-88cd-bde6ab3b5481/conversions/e6a1975b-1c97-4f44-985b-0e854e683bf8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/370ca796-f6d6-4326-88cd-bde6ab3b5481/conversions/e6a1975b-1c97-4f44-985b-0e854e683bf8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/370ca796-f6d6-4326-88cd-bde6ab3b5481/conversions/e6a1975b-1c97-4f44-985b-0e854e683bf8-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко в проекте "Разговор у Президента" поделился, будут ли и далее проводиться выездные семинары с целью изучения правоприменительной практики, ведь летом 2025 года такой вариант был апробирован, когда депутаты выезжали на базу МЧС.

"Мы проводим выездные семинары с целью изучения правоприменительной практики. 20 таких семинаров было проведено. Решили попробовать новую форму - выездное заседание Совета Палаты представителей", - рассказал председатель Палаты представителей.

Он уточнил, что в июне поступил законопроект, касающийся функционирования Министерства по чрезвычайным ситуациям. Там были определенные новшества, и одно из - вопросы финансирования МЧС. Как обозначил Игорь Сергеенко, с 2026 года система МЧС переходит на финансирование из республиканского бюджета. Второе новшество - определенное расширение полномочий министерства и отнесение ее к военизированной организации.

Игорь Сергеенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e9ed8d7-78a4-40c5-8b7b-0a2012f894f3/conversions/4cbed220-295a-4167-850f-d6bcdb0b4bdb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e9ed8d7-78a4-40c5-8b7b-0a2012f894f3/conversions/4cbed220-295a-4167-850f-d6bcdb0b4bdb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e9ed8d7-78a4-40c5-8b7b-0a2012f894f3/conversions/4cbed220-295a-4167-850f-d6bcdb0b4bdb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e9ed8d7-78a4-40c5-8b7b-0a2012f894f3/conversions/4cbed220-295a-4167-850f-d6bcdb0b4bdb-xl-___webp_1920.webp 1920w Игорь Сергеенко

"Если в общем сформулировать, то был высказан ряд замечаний на стадии предварительного изучения в комиссии и теми специалистами, которые занимались этим вопросом. Мы приняли решение это доработать и в начале новой сессии провести выездное заседание на базе института структурного подразделения МЧС с целью все обсудить и расставить все акценты, а также посмотреть, как сегодня организована подготовка спасателей в высшем учебном заведении Беларуси", - сообщил государственный деятель.

Подытоживая, Игорь Сергеенко отметил, что ставилось две задачи, а сегодня уже выходят на рассмотрение этого законопроекта в первом чтении. А вопросы и замечания, которые были изначально, фактически сняты.