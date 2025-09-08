3.70 BYN
Сергеенко рассказал об эффективности выездных семинаров на примере посещения базы МЧС
Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко в проекте "Разговор у Президента" поделился, будут ли и далее проводиться выездные семинары с целью изучения правоприменительной практики, ведь летом 2025 года такой вариант был апробирован, когда депутаты выезжали на базу МЧС.
"Мы проводим выездные семинары с целью изучения правоприменительной практики. 20 таких семинаров было проведено. Решили попробовать новую форму - выездное заседание Совета Палаты представителей", - рассказал председатель Палаты представителей.
Он уточнил, что в июне поступил законопроект, касающийся функционирования Министерства по чрезвычайным ситуациям. Там были определенные новшества, и одно из - вопросы финансирования МЧС. Как обозначил Игорь Сергеенко, с 2026 года система МЧС переходит на финансирование из республиканского бюджета. Второе новшество - определенное расширение полномочий министерства и отнесение ее к военизированной организации.
"Если в общем сформулировать, то был высказан ряд замечаний на стадии предварительного изучения в комиссии и теми специалистами, которые занимались этим вопросом. Мы приняли решение это доработать и в начале новой сессии провести выездное заседание на базе института структурного подразделения МЧС с целью все обсудить и расставить все акценты, а также посмотреть, как сегодня организована подготовка спасателей в высшем учебном заведении Беларуси", - сообщил государственный деятель.
Подытоживая, Игорь Сергеенко отметил, что ставилось две задачи, а сегодня уже выходят на рассмотрение этого законопроекта в первом чтении. А вопросы и замечания, которые были изначально, фактически сняты.
Какие задачи поставил Президент Беларуси Александр Лукашенко Национальному собранию. Улучшилась ли жизнь рядового белоруса после принятия определенных законов. Какие законопроекты будут рассмотрены в ближайшее время в Беларуси. На эти и не только вопросы ответил в проекте "Разговор у Президента" Игорь Сергеенко.