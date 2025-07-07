В Беларуси делается все для восстановления исторической правды, ведь именно обращение к истокам помогает обеспечивать независимость страны и уверенно смотреть в будущее, находить силы выдерживать колоссальное внешнее давление и обеспечивать территориальную целостность.

День Независимости Беларуси ассоциируется у народа с Днем освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Да, так и есть. Но в этой дате заложен и еще один важнейший смысл: "Беларусь - молодое независимое и суверенное государство". Каждый по-разному понимает суть этих слов. Давайте разберемся, что на самом деле это значит и какой смысл в них вкладывает Президент Беларуси.

Практически в каждом свое выступлении Главнокомандующий Александр Лукашенко говорит о независимости и суверенитете. О важности следовать этой идее и ее приумножении. Мы сделали подборку его сильных цитат на эту тему. Послушайте - и все встанет на свои места.

IV Всебелорусское народное собрание, 6-7 декабря 2010 г.

"Реальный суверенитет дорогого стоит, дорого обходится, но без него нация нежизнеспособна! Перефразируя Бисмарка, я бы сказал, что независимость - "это роскошь, которую не каждый может себе позволить".

Пресс-конференция, 17 сентября 2002 г.

"Я думаю, что самый хороший судья - это время. Пройдет какое-то время, поживем-увидим. Мы всегда были и будем суверенным независимым государством. Это святое".

Проанализируем сказанное. Много ли сегодня государств могут с уверенностью сказать, что они независимы и суверенны? Что на их решения не влияют другие страны? Что их не заставляют прогибаться ради интересов других? Что у них собственная экономика? Что народ уважает свою власть? Что в стране есть общая национальная идея. Ответ - их немного. И это печально.

Приведем пример нашей братской Украины

16 июля 1990 года Верховная Рада Украинской ССР провозгласила стран "суверенным национальным государством". Уже в те годы южная соседка транслировала идею "понравиться Западу". К слову, это стало главным толчком к принятию пункта о нейтральности и безъядерном статусе. Большинство в "народной раде" тогда считали, что можно прогнуться перед будущими западными союзниками, лишь бы они признали их претензии на будущую независимость.



Шли годы, а политический вектор Украины не менялся - дорога в ЕС и НАТО. Уже после 2000-х эта идея стала целью существования Украины.



Окончательный крах суверенитета произошел в 2014 году на Майдане. Сегодня цель "незалежной" остается той же - манящий западный рай. Правда, страны как таковой, уже не осталось.

Яркий пример потери независимости и суверенитета можно наблюдать в ряде европейских стран. Например, наши ближайшие соседи - прибалты. Их можно сравнить с Филиппом Петеном - маршал Франции, Главнокомандующий французской армией, герой Первой мировой войны, правда уже во Второй мировой - коллаборационист, продавшийся оккупантам.



Литва, Латвия, Эстония - страны, в которых голосами их президентов и иной политической свиты звучат мысли и решения США и гегемонов Запада. Они отказались от сакрального прошлого, развалили экономику, отдали свои земли американским военным, а их национальной идеей, как и ряда других стран, стала русофобия. Их участь печальна. Время вскоре все покажет.

Отрадно, что в Европе все же остались руководители, которые буквально с мечом в руках защищают свои интересы и национальные идеи. Например, главы Словакии и Венгрии.