В Беларуси стартовал семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений страны

В Академии управления при Президенте стартовал ежегодный семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси.

Как отметил министр иностранных дел Максим Рыженков, дипломаты годами могут нести службу за рубежом, и для них особенно важно находиться в ритме событий своей страны.

Сверка часов, определение рамок предстоящей работы в условиях изменчивости международной обстановки и неправомерного давления - все это имеет целью достижение поставленных перед МИД, а в частности загранучреждениями Беларуси задач. Для их эффективной реализации раз в год дипломаты или главы дипмиссий Республики Беларусь за рубежом съезжаются со всего мира для участия в недельном семинаре.

Максим Рыженков:

"Тема семинара, которую мы проводим в этот раз, с одной стороны прозаичная, с другой - очень важная. Вопросы торгово-экономического сотрудничества, прежде всего развитие экспорта, различные механизмы поддержки экспорта, изучение лучших практик".

За этот недельный промежуток времени порядка 100 белорусских дипломатов заслушают мнения экспертов, встретятся с представителями министерств, банковских организаций, концернов, а также посетят индустриальные предприятия.

"После семинара все руководители, включая меня, на своих направлениях работы, в моем случае это Бразилия, Уругвай, Парагвай, будут выстраивать свою работу точечно, конкретно по тем направлениям, я бы даже сказал, по конкретным проектам, которые будут оговорены детально во время рабочих встреч с руководством регуляторов, министерств, концернов и отдельных предприятий. Такой формат является необходимым для тактического и стратегического корректирования дипломатической деятельности наших загранучреждений с акцентом на торгово-экономическую составляющую", - обозначил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бразилии и по совместительству в Парагвае и Уругвае Андрей Андреев.

В основе будущих свершений нынешние достижения. Акцент делается на торговле и экономике, инвестициях и сотрудничестве. И по этому поводу белорусской дипломатии есть что сказать.

Юрий Ярошевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Израиле:

"У нас есть определенные успехи, связано это и с развитием торгово-экономического сотрудничества: мы приросли фактически по подавляющему большинству товарных групп. Белорусские товары в Израиле популярны, я это заявляю не только как посол, но и как потребитель. Я вижу, что у них наша торговая линейка расширяется, прежде всего мы говорим о пищевых продуктах".

Кооперация во имя достижений - принцип близкий дипломатии, применим повсеместно. Поэтому МИД Беларуси и Академия управления при Президенте подписали соглашение о сотрудничестве.