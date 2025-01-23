В Беларуси продолжается досрочное голосование - чем отметился третий день

К электоральной кампании активно подключаются артисты, военные, спортсмены, общественные деятели, представители власти, простые белорусы. Да, просто все. И такое серьезное отношение к выборам - очередное доказательство зрелости и сплоченности общества.

"Нужно любить свою страну. У нас довольно чисто на улице по сравнению с другими странами, я был много где: в Польше, Германии, Литве, Латвии, Люксембурге", - рассказал молодой человек.

"Я люблю Беларусь за то, что она красивая, очень добрая и ни с кем не воюет", - сказала девушка.

А за что вы любите свою страну? Как известно, устами детей глаголет истина. Но и взрослые сегодня скажут: за порядок, стабильность и мир. Это наше достояние. Когда на планете не стихают конфликты, а за контуром маячат санкции, в Беларуси спокойствие воспринимается уже как нечто самой собой разумеющееся. Хотим ли это сохранить, зависит от решения каждого.

Человек военный как никто другой понимает, как можно быстро и легко потерять мир, как тяжело его потом восстанавливать. Это подчеркнет 23 января Виктор Хренин. Министр обороны встретился с офицерами.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Вообще выборы, как сказал наш Президент, это экзамен. Экзамен для руководства, то, что сделали для нас, для граждан нашей страны, это экзамен на политическую зрелость, на способность адекватно оценивать как достижения, так и проблемы".

Военнослужащие голосуют досрочно

Свой выбор досрочно сегодня сделали военнослужащие Брестской пограничной группы Дроздовы. Их поддержка будущему суверенной Беларуси, в которой успешно борются с преступностью, стоят на страже закона и интересов каждого гражданина.

Виктор Дроздов, военнослужащий Брестской пограничной группы:

"Посмотрите вокруг. Мы живем в прекрасной стране. У нас чистота, порядок. Наше государство развивается во многих сферах. И очень важно, чтобы каждый гражданин нашей страны сделал свой осознанный выбор".

Екатерина Дроздова, военнослужащая Брестской пограничной группы:

"Я вижу нашу страну в будущем мирную, независимую, сильную, красивую, чистую. В этой стране мы знаем, что мы можем развиваться, учиться, жить".

Целыми семьями и отдельно, молодежь и люди почтенного возраста - белорусы активно проявляют свою гражданскую позицию. У каждого свои приоритеты, но общее одно - небезразличие к стране. И не нужны громкие лозунги, призывы и обещания, люди видят результат, ощутимый на практике. Взять, например, социальную сферу - пособия всем, кто нуждается, трехлетний декретный отпуск (таким мало, кстати, кто может похвастаться), семейный капитал, доступная медпомощь и многое другое. Все это без лишних слов говорит о разных сферах нашей жизни действительно со знаком качества.

Министр труда и соцзащиты отдала голос за страну возможностей

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:

"Эта поддержка, которая реализовывалась десятилетиями. Она только крепнет. Что важно, что она адресная, она комплексная. Мы идем вперед семимильными шагами, что не может нас не радовать. И, безусловно, для нас это еще повод и для гордости, как оценивают ее гости нашей республики, которые приезжают к нам из разных стран, в том числе из стран Евросоюза, из наших ближайших соседей, Российской Федерации. Они говорят, насколько у нас красиво, насколько чисто, насколько благоустроено, насколько уютно в нашей родной Беларуси. Мы этим гордимся. За это голосуем и, конечно же, все сделаем для того, чтобы она и дальше развивалась".

Хоккейное сообщество страны сделало свой выбор

Традиционно активно себя проявляет не только на льду, но и в важных для страны событиях и хоккейное сообщество. Для спорта в Беларуси сделано немало, особенно впечатляет развитая в регионах инфраструктура как для профессионалов, так и любительского спорта. И это ценят те, кто знает, что такое добиваться результата своим трудом.

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:

"То, что было раньше, и то, что мы имеем сейчас в спортивной инфраструктуре, это небо и земля. Сегодня мы можем проводить соревнования мирового уровня. Мы даже, я могу сказать, можем провести Олимпийские игры. Это будет на достойном, топовом уровне".

Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Суверенитет любого государства зависит от способности руководителя страны проводить эффективную политику в сфере национальной безопасности. И нашим белорусам посчастливилось родиться и жить под мирным небом".

К электоральной кампании присоединяются те, чье достижения сегодня служат примером для многих.

Алексей Талай, паралимпиец и общественный деятель, учредитель благотворительного фонда:

"Мы выбираем наше будущее. Призываю всех участвовать в выборах, прийти на свои избирательные участки. Спасибо вам. Вместе мы справимся со всеми вызовами".

И те, кому еще предстоит покорить спортивные вершины. Многие из женской команды Минского областного гандбольного клуба отдают свой голос впервые.

Наталия Котина, игрок ГК "БНТУ-БЕЛАЗ" (Минская область):

"Дело касается будущего нашей страны. Почему пришла досрочно? Так как спортсмен, в субботу у нас выезд, будет ответственная игра в Гомеле".

Артисты Беларуси голосуют досрочно

В день выборов, 26 января, певица Жанет, как и другие белорусские артисты, будет выступать на избирательных участках, поддерживать избирателей, дарить им положительные эмоции. Поэтому сегодня свой выбор сделала досрочно.

Жанет, певица, заслуженная артистка Беларуси:

"Я голосую за Беларусь красивую, за Беларусь мирную, за Беларусь талантливую, за Беларусь спокойную. На протяжении очень многих лет мы шли именно к этому результату. Я, в частности, уже мама двоих детей. И я понимаю, что я должна спокойно быть за будущее моих детей".