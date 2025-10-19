В Женеве проходит 151-я Ассамблея Межпарламентского союза

Позицию Беларуси в Женеве на заседании, посвященном вопросам противодействия терроризму и насильственному экстремизму, представил депутат Палаты представителей Сергей Рачков. Он подчеркнул, что решение этих проблем не может быть достигнуто силовыми методами, такими как возведение стен или насильственное изгнание. Также депутат отметил недопустимость любых проявлений расизма и ксенофобии в отношении мигрантов.