В Женеве проходит 151-я Ассамблея Межпарламентского союза
Автор:Редакция news.by
Минск призывает к реализации потенциала межпарламентской дипломатии в борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией.
Позицию Беларуси в Женеве на заседании, посвященном вопросам противодействия терроризму и насильственному экстремизму, представил депутат Палаты представителей Сергей Рачков. Он подчеркнул, что решение этих проблем не может быть достигнуто силовыми методами, такими как возведение стен или насильственное изгнание. Также депутат отметил недопустимость любых проявлений расизма и ксенофобии в отношении мигрантов.
Встреча прошла в рамках 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза.
Фото sputnik.by