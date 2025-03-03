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Владимир Караник стал вице-премьером, курирующим социальный блок
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Владимира Караника заместителем премьер-министра, который будет курировать социальную сферу, сообщает БЕЛТА.
"Прежде всего хочу поблагодарить Вас, что Вы согласились возглавить этот непростой блок. Благодарю Вас за то, что мне не пришлось принимать волевое решение. Вы согласились с моим предложением. Я ведь знаю, что такое быть губернатором лучшей в стране области, самостоятельным человеком. А тут и Президент постоянно рядом, можешь "по голове неожиданно получить", еще что-то. Я знаю, что такое быть губернатором, и что такое быть вице-премьером. Но я исходил из того, что все-таки вице-премьеров функционал будет значительно поднят. Вот Ваше направление - действуйте, - сказал Александр Лукашенко. - Мне импонирует то, что Вы всегда открыто скажете свое мнение, не только в правительстве, но и у Президента. Вы - человек исполнительный. Если решение принято, Вы будете железобетонно исполнять это решение".