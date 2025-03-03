Владимир Караник стал вице-премьером, курирующим социальный блок

"Прежде всего хочу поблагодарить Вас, что Вы согласились возглавить этот непростой блок. Благодарю Вас за то, что мне не пришлось принимать волевое решение. Вы согласились с моим предложением. Я ведь знаю, что такое быть губернатором лучшей в стране области, самостоятельным человеком. А тут и Президент постоянно рядом, можешь "по голове неожиданно получить", еще что-то. Я знаю, что такое быть губернатором, и что такое быть вице-премьером. Но я исходил из того, что все-таки вице-премьеров функционал будет значительно поднят. Вот Ваше направление - действуйте, - сказал Александр Лукашенко. - Мне импонирует то, что Вы всегда открыто скажете свое мнение, не только в правительстве, но и у Президента. Вы - человек исполнительный. Если решение принято, Вы будете железобетонно исполнять это решение".