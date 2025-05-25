Во время визита правительственной делегации в Ливию состоялось открытие Дома Беларуси

Дом Беларуси открыли в Бенгази. В церемонии приняла участие правительственная делегация во главе с вице-премьером Виктором Каранкевичем, которая в эти дни находится с рабочим визитом в Ливии. Промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение - стороны намерены развивать сотрудничество по многим направлениям. Углубить сотрудничество договорились и по линии парламентов.

В центре Бенгази размещено Министерство иностранных дел, а теперь здесь можно отыскать и частичку Беларуси. Здание после ремонта - все только предстоит обустроить. С уверенностью можно сказать, у Дома Беларуси официально появилась прописка в Ливии.

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"Дом Беларуси будет местом притяжения субъектов хозяйствования, бизнес-кругов, где будет возможность проведения встреч, обсуждения конкретных контрактов и их закрепления, а также выстраивания новых и приоритетных шагов и направлений действий, обозначенных главой государства Республики Беларусь и господином Хафтаром, основных направлений договоренности взаимного сотрудничества", - отметил Виктор Каранкевич.

Белорусская делегация ознакомится с ливийскими объектами здравоохранения. Белорусам показывают палаты и оснащение, отмечая, что ливийская сторона максимально заинтересована в сотрудничестве - от подготовки кадров до поставки лекарств.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

"Мы на сегодняшний день работаем по гуманитарному треку, который включает в себя образовательные программы. Они должны быть доступны как для студентов, которые могут поступать в наши медицинские университеты, так и для повышения квалификации врачей. Мы считаем, что этот трек требует своего глубокого анализа, проработки и поиска более широкого сотрудничества".

В стране остро стоит вопрос продовольственной безопасности - Ливия после затяжного кризиса. Практически все страна импортирует, отсюда появляется желание развивать сельское хозяйство.

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Белорусская сторона подарила ливийскому народу свои автобусы. Они уже прибыли в пункт назначения и готовы к использованию. Если они хорошо себя зарекомендуют, быть может, по улицам Бенгази будет курсировать еще больше белорусской техники.

Делегация показала, как белорусский трактор проявляет себя в деле. Виктор Каранкевич отметил, что Беларусь также готова организовать поставку навесного и прицепного оборудования.

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Нынешний визит идет в продолжение договоренностей на высшем уровне. В феврале в Минске принимали фельдмаршала и верховного главнокомандующего Ливийской национальной армии Халифа Белкасима Хафтара. Тогда лидеры подтвердили готовность развивать сотрудничество на благо двух стран.

Абдулхади Ибрагим Лахвейж, министр иностранных дел и международного сотрудничества Ливии:

"Большим стимулом для дальнейшего развития двусторонних отношений стал визит нашего маршала Хафтара в Минск и его переговоры с Александром Лукашенко. Мы давно знаем Президента Беларуси, глубоко уважаем его и считаем близким другом ливийского народа. Мы видим перспективы в самых разных сферах, которые принесут благополучие нашим народам".