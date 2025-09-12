3.64 BYN
3.08 BYN
3.61 BYN
Враждебный курс Запада: как действия НАТО у границ вынудили Беларусь изменить план военных учений
Завкафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси Александр Маркевич в программе "Актуально интервью" рассказал, как Беларуси отреагировала на серьезную военную активность вблизи границ, и объяснил причины резкой реакции Запада на совместные учения.
Самым обсуждаемым аспектом учений стала возможность отработки алгоритмов применения тактического ядерного оружия (ТЯО). Александр Маркевич подтвердил, что решение о размещении ТЯО в Беларуси принято и практически реализовано, а общие принципы его применения определены на политическом уровне.
"Сейчас необходимо отработать возможность согласованности действий технического военного персонала, который занимается применением этого оружия. Но это все носит не практический характер, а все-таки больше связан с отработкой нормативных документов, с практическими действиями по подготовке и размещению технических устройств. Поэтому тот вой, который подняли западные коллеги, не имеет под собой никакой основы", - разъяснил военный эксперт.
В 2010 годах открытой для широкой общественности стала информация о том, что в рамках штабных учений НАТО отрабатывался сценарий нанесения удара ядерным оружием по Беларуси, чтобы сдержать Российскую Федерацию.
"В стратегических в документах Запада или государств, входящих в блок НАТО, четко указаны их противники. У нас такого нет, мы противодействуем угрозам и вызовам, которые в отношении Беларуси имеют актуальный характер", - заявил Александр Макревич.
Эксперт уверен, что как только НАТО начнет вести более взвешенную политику, учитывающую интересы Беларуси и России, необходимость в ответных мерах отпадет сама собой.
Но пока что действия Запада говорят о том, что они имеют захватнические устремления в отношении территорий Российской Федерации и Республики Беларусь. По словам эксперта, совсем недавно проводились учения, которые фактически отрабатывали сценарии захвата Калининградской области.
Беларусь предпринимает практические шаги, чтобы не вызывать напряженность в регионе. Учения "Запад-2025" сознательно перенесены вглубь территории страны, на границах нет скопления техники.
"Мы заблаговременно объявили о том, что мы отодвинули активную фазу учений от государственных границ и от стран, входящих в блок НАТО, для того, чтобы не стимулировать напряженность", - отметил Александр Маркевич.
Однако неконструктивная риторика и действия Польши и государств Балтии, такие как размещение немецкой бригады и постоянные учения у границ, вынудили Беларусь слегка скорректировать замысел учений. Небольшое подразделение будет размещено вблизи польской границы в качестве демонстративного шага для предотвращения возможных эксцессов.
Фото: РИА Новости