12 августа в Армении стартуют военные учения "Орел-партнер - 2025"

12 августа в Армении начинаются совместные с США военные учения "Орел-партнер - 2025". В них задействуют военных миротворческой бригады ВС страны, а также бойцов сухопутных войск США в Европе и Африке и Нацгвардию штата Канзас.

Заявленная цель - подготовка к международным операциям и миротворческим миссиям и обмен опытом. Учения пройдут до 20 августа. Армения и США уже проводили подобные маневры в 2023 и 2024 годах. В России тогда выражали мнение, что их проведение не способствует укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе.