Лукашенко принимает с докладом главу Нацбанка Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает с докладом главу Нацбанка Беларуси Романа Головченко, пишет sb.by.
Глава государства первую очередь поинтересовался мнением Романа Головченко о нынешнем состоянии экономики: "На что надо обратить внимание прежде всего? Это главное. И второе, как я уже предупреждал Главу Администрации (Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой. - Прим. sb.by.): наша сегодняшняя встреча и ваш доклад по ситуации в стране в области банков, финансов не значит, что мы не встретимся на уровне Президента со специалистами и руководителями наших банков и Национального банка прежде всего для того, чтобы раз и навсегда окончательно вслух заявить, какую политику мы будем проводить в ближайшее время".
Белорусский лидер также добавил, что выскажет и свою позицию, а также ответит на возмущения отдельных лиц по поводу того, почему руководителем Нацбанка стал не банкир по специальности: "На все вопросы мы должны ответить", - заметил Президент.
Александр Лукашенко констатировал, что в целом банковская система работает с прибылью. "Экономика должна развиваться. Надо, чтобы банковская система способствовала росту экономики", - подчеркнул он.
В ходе доклада также рассмотрели вопрос трансграничных платежей, уровень инфляции в стране. Президент констатировал, что сейчас инфляция несколько ускорилась, однако это регулируемый процесс. В этой связи белорусский лидер поинтересовался у главы Нацбанка, как будет регулироваться инфляция, предостерегая от попадания в сложно контролируемую ситуацию.
"Золотовалютные резервы выросли. Но надо понимать, что и золото подорожало. Какая здесь структура? И другие вопросы. Особенно крипторынок и криптовалюта - что это такое, как мы этим воспользуемся сейчас, особенно для того, чтобы обеспечить платежи? Много об этом говорится, но все-таки не такой развитый этот рынок в Беларуси. Как мы будем в дальнейшем действовать? Это для меня важно и для страны в целом", - обозначил перечень тем для обсуждения Александр Лукашенко.