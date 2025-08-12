Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc4ced68-43a8-49cd-aaa4-4595d0363ea7/conversions/667b7d57-1e05-40c1-bb93-b57315c1839a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc4ced68-43a8-49cd-aaa4-4595d0363ea7/conversions/667b7d57-1e05-40c1-bb93-b57315c1839a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc4ced68-43a8-49cd-aaa4-4595d0363ea7/conversions/667b7d57-1e05-40c1-bb93-b57315c1839a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc4ced68-43a8-49cd-aaa4-4595d0363ea7/conversions/667b7d57-1e05-40c1-bb93-b57315c1839a-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает с докладом главу Нацбанка Беларуси Романа Головченко, пишет sb.by.

Глава государства первую очередь поинтересовался мнением Романа Головченко о нынешнем состоянии экономики: "На что надо обратить внимание прежде всего? Это главное. И второе, как я уже предупреждал Главу Администрации (Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой. - Прим. sb.by.): наша сегодняшняя встреча и ваш доклад по ситуации в стране в области банков, финансов не значит, что мы не встретимся на уровне Президента со специалистами и руководителями наших банков и Национального банка прежде всего для того, чтобы раз и навсегда окончательно вслух заявить, какую политику мы будем проводить в ближайшее время".

Белорусский лидер также добавил, что выскажет и свою позицию, а также ответит на возмущения отдельных лиц по поводу того, почему руководителем Нацбанка стал не банкир по специальности: "На все вопросы мы должны ответить", - заметил Президент.

Александр Лукашенко констатировал, что в целом банковская система работает с прибылью. "Экономика должна развиваться. Надо, чтобы банковская система способствовала росту экономики", - подчеркнул он.

В ходе доклада также рассмотрели вопрос трансграничных платежей, уровень инфляции в стране. Президент констатировал, что сейчас инфляция несколько ускорилась, однако это регулируемый процесс. В этой связи белорусский лидер поинтересовался у главы Нацбанка, как будет регулироваться инфляция, предостерегая от попадания в сложно контролируемую ситуацию.