На военной базе Адажи проходят учения НАТО VERBOOM
В Латвии на военной базе Адажи проходят учения НАТО VERBOOM-2025. Целью маневров является отработка взаимодействия и повышение мобильности альянса на восточном фланге.
Кроме латвийских солдат, участвуют военные инженеры из Канады, Испании, Италии, Великобритании и Франции. Они отрабатывают нейтрализацию укреплений, таких как "противотанковые ежи" и "зубы дракона".
Как сообщают местные СМИ, в эти дни многонациональная бригада НАТО перебрасывает часть военных из Адажи на полигон в Вентспилсе. Там в учениях задействуют вертолеты и истребители.
Милитаризация требует огромных затрат: в 2025 году бюджет Национальных вооруженных сил Латвии составляет 1,5 млрд евро - 3,45 % ВВП, а запрос на 8 млрд евро из Европейского фонда SAFE лишь увеличит долговую нагрузку.