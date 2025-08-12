В Латвии на военной базе Адажи проходят учения НАТО VERBOOM-2025. Целью маневров является отработка взаимодействия и повышение мобильности альянса на восточном фланге.

Кроме латвийских солдат, участвуют военные инженеры из Канады, Испании, Италии, Великобритании и Франции. Они отрабатывают нейтрализацию укреплений, таких как "противотанковые ежи" и "зубы дракона".

Как сообщают местные СМИ, в эти дни многонациональная бригада НАТО перебрасывает часть военных из Адажи на полигон в Вентспилсе. Там в учениях задействуют вертолеты и истребители.