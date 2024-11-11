Выборы-2025: 10 января стартует дежурство участковых избирательных комиссий

С 10 января на участках для голосования началось дежурство. Это значит, что каждый избиратель вправе обратиться в участковую комиссию по месту своей регистрации и уточнить, включен ли он в список избирателей, а также проверить правильность указанных о нем сведений.

"Вы можете ознакомиться с любыми материалами, предоставленными в помещении участка, а также задать любой интересующий вас вопрос члену избирательной комиссии. На участке будут присутствовать два члена комиссии в период ознакомления со списками и могут оказать любую посильную помощь каждому избирателю, - рассказала Ирина Баскакова - председатель участка для голосования № 75 по выборам Президента Беларуси. - Участковые избирательные комиссии в период с 10 января до начала досрочного голосования - 20 января включительно - работают по следующему графику: в рабочие дни - с 17:00 до 19:00, суббота - с 12:00 до 14:00, воскресенье - выходной".

Все участковые избирательные комиссии готовы к проведению выборов. В эту электоральную кампанию их по стране образовано 5 325. Участки оборудованы кабинами и урнами для голосования. Созданы условия и для людей с ограниченными возможностями. В дни голосования им помогут волонтеры.