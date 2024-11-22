Выборы-2025: об особенностях этапов текущей избирательной кампании рассказали в ЦИК

Деструктивные шаги из-за рубежа с попытками байкотировать выборы Президента в Беларуси и не признавать их результаты не прекращаются. Это во время пресс-конференции с журналистами подчеркнул глава ЦИК.

Игорь Карпенко отметил, что наибольшая активность отмечается в соцсетях. Поэтому сегодня особенно актуальны вопросы укрепления электорального суверенитета.

Приняты меры по защите персональных данных членов участковых комиссий. Это не значит, что кто-то прячет данные о них, подчеркнули в ЦИК, их фамилии можно будет увидеть на бейджиках во время работы на участке.