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Выборы-2025: об особенностях этапов текущей избирательной кампании рассказали в ЦИК
Деструктивные шаги из-за рубежа с попытками байкотировать выборы Президента в Беларуси и не признавать их результаты не прекращаются. Это во время пресс-конференции с журналистами подчеркнул глава ЦИК.
Игорь Карпенко отметил, что наибольшая активность отмечается в соцсетях. Поэтому сегодня особенно актуальны вопросы укрепления электорального суверенитета.
Приняты меры по защите персональных данных членов участковых комиссий. Это не значит, что кто-то прячет данные о них, подчеркнули в ЦИК, их фамилии можно будет увидеть на бейджиках во время работы на участке.
В целом электоральная кампания идет в штатном режиме, жалоб о нарушении избирательного законодательства в ЦИК не поступало.
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Ответ на любой вопрос. Встреча представителей ЦИК с журналистами не имела скрытых смыслов
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