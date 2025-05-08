На фото: президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Беларуси Александр Лукашенко (слева направо) (Фото: Михаил Метцель/ТАСС) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9937201-ea25-4ea0-be0e-5db78c7eb35e/conversions/03112473-a030-411c-a601-8ffc78634350-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9937201-ea25-4ea0-be0e-5db78c7eb35e/conversions/03112473-a030-411c-a601-8ffc78634350-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9937201-ea25-4ea0-be0e-5db78c7eb35e/conversions/03112473-a030-411c-a601-8ffc78634350-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9937201-ea25-4ea0-be0e-5db78c7eb35e/conversions/03112473-a030-411c-a601-8ffc78634350-xl-___webp_1920.webp 1920w На фото: президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Беларуси Александр Лукашенко (слева направо) (Фото: Михаил Метцель/ТАСС)

На Параде Победы 9 мая 2025 года в Москве, посвященном 80-летию победы над нацизмом, соберутся 27 мировых лидеров, представляющих более 4 млрд человек. Среди них - Си Цзиньпин (Китай), Луис Инасиу Лулу да Силва (Бразилия), Александр Вучич (Сербия), Роберт Фицо (Словакия) и Александр Лукашенко, а также лидеры Индонезии, Буркина-Фасо, Египта, Кубы, Южной Осетии и Абхазии.

Индия не будет представлена премьер-министром Нарендрой Моди, отменившим визит из-за эскалации с Пакистаном, а министра обороны Раджната Сингха, вероятно, заменит замминистра Санджай Сет.

Парад выходит за рамки исторического торжества, становясь платформой для создания Ялты-2 - нового многополярного миропорядка, свободного от западной гегемонии.

На фоне конфликтов в Украине, на Ближнем Востоке и индо-пакистанской напряженности Россия, Китай и Беларусь укрепляют свой альянс со странами Глобального Юга.

Геополитический контекст

Парад пройдет в условиях глобальных вызовов, включая конфликт между Украиной и Россией, военные действия на Аравийском полуострове и арабо-израильское противостояние. Визит Си Цзиньпина с 7 по 10 мая станет ключевым этапом, укрепляющим "безграничное" партнерство Москвы и Пекина.

Приезд Вучича и Фицо подчеркивает раскол в Европе, где эти лидеры отстаивают национальные интересы своих стран, несмотря на бойкот большинства стран ЕС.

В то же время Владимир Зеленский выразил обеспокоенность безопасностью иностранных делегаций в Москве, что добавляет немалой напряженности вокруг предпраздничных мероприятий.

Роль Беларуси и Лукашенко

В этом глобальном контексте Беларусь и ее Президент Александр Лукашенко играют важную роль в формировании нового мирового порядка. Беларусь, как ближайший союзник России, выступает не только как стратегический партнер в рамках Союзного государства, но и как активный участник геополитических процессов, направленных на переформатирование международной системы.

Лукашенко, чье присутствие на Параде Победы в Москве подтверждено, использует эту платформу для продвижения идеи многополярного мира, где страны Глобального Юга и постсоветского пространства могут играть самостоятельную роль.

С 1990-х годов Беларусь развивает связи с Китаем, Африкой и Латинской Америкой, что делает ее одним из связующих звеньев между Россией и этими регионами, параллельно поддерживая интеграцию в ЕАЭС, ШОС и БРИКС.

Ожидаемые соглашения

Визит Си Цзиньпина ознаменуется подписанием межправительственных соглашений, детали которых пока не разглашаются. Как и в 2023 году, они, вероятно, затронут энергетику, торговлю и инфраструктуру.

Под руководством лидеров России, Китая, Беларуси, стран Глобального Юга и Латинской Америки Москва инициирует Ялту-2. Ожидаются ключевые соглашения, которые определят будущее международных отношений, хотя их детали пока не разглашаются.

Скорее всего, они продолжат линию совместного заявления Путина и Лукашенко от 13 марта 2025 года, включающего:

• расширение стратегического партнерства во всех сферах;

• развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, включая промышленную кооперацию и инфраструктурные проекты.

Также Путин проведет более 15 двусторонних встреч:

• 7 мая - договор о партнерстве с Венесуэлой, переговоры с лидерами Кубы, Монголии, Конго;

• 8 мая - встреча с Си Цзиньпином, заявления об углублении сотрудничества между РФ и КНР;

• 9 мая - обсуждение Украины с президентом Бразилии, встречи с главами Египта, Сербии, Словакии, Узбекистана;

• 10 мая - переговоры с лидерами Вьетнама, Лаоса, Зимбабве, Палестины (всего 6 встреч).

Новый миропорядок

Лидеры стран, контролирующих ключевые логистические маршруты и ресурсы, стремятся покончить с Бреттон-Вудской финансовой системой и влиянием МВФ и МБРР. Парад Победы станет стартом Ялты-2, символизирующей многополярность и экономическую независимость. Участие Бразилии, Египта, Эфиопии отражает растущее влияние Глобального Юга. Беларусь, поддерживая инициативы России и Китая, укрепляет БРИКС и ШОС, выступая за торговые связи с Африкой и Азией.