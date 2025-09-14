Запад - 2025: Розыгрыш действий по поиску и уничтожению незаконных вооруженных формирований

Даже литовские пограничники вынуждены признать: на фоне учений "Запад-2025" никаких провокаций нет. Получается, что в собственных методичках запутались - так есть угроза или нет? Между тем сегодня 3-й день стратегических учений "Запад-2025", никто никого не пугает и тем более не нападет. Неоднократно руководство Беларуси и России заявляли об оборонном характере маневров. Сами учения проходят в глубине страны.

Сегодня в Борисовском районе - розыгрыш тактических действий по поиску, блокировке и уничтожению незаконных вооруженных формирований.

По замыслу, незаконные вооруженные формирования захватили часть авиаремонтного завода. Ночью беспилотники провели разведку, выявили места скопления боевиков, к утру подготовлен штурм.

Заниматься освобождением будет общевойсковой резерв - специально выделенная часть войск, находящаяся в распоряжении командования, чтобы не отвлекать основные войска от вверенной задачи. Российские подразделения на БМП-3 переправляются через Березину, прикрывают мотострелков белорусские авиаторы на ударных вертолетах Ми-35. Взяв в кольцо захваченную территорию, начинается многоэпизодная операция по освобождению.

Позывной "Армада", командир воинской части ВС Беларуси:

"Заставили противника покинуть первый рубеж. Проделали проходы в его инженерных заграждениях, показали противнику ложное направление нашей атаки и пятью штурмовыми группами с пяти направлений, соответственно, осуществили прорыв на указанный объект инфраструктуры".

Позывной "Армада", командир воинской части ВС Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e5ea76f-23aa-4844-9fd3-010017486aa3/conversions/96070939-7cf5-4f0c-b703-d7bffdf7fbd7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e5ea76f-23aa-4844-9fd3-010017486aa3/conversions/96070939-7cf5-4f0c-b703-d7bffdf7fbd7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e5ea76f-23aa-4844-9fd3-010017486aa3/conversions/96070939-7cf5-4f0c-b703-d7bffdf7fbd7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e5ea76f-23aa-4844-9fd3-010017486aa3/conversions/96070939-7cf5-4f0c-b703-d7bffdf7fbd7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Штурм идет одновременно с разных направлений, используя всевозможные виды вооружения. Деморализовать и разделить боевиков, а после - уничтожить - главная задача.

Блокировка территории, ведение разведки, бой, а также взятие под охрану и передача освобожденного объекта территориальным войскам. Каждый этап для военных - это проверка своих действий и возможностей. Задача не просто зачистить площадку - минимизировать урон стратегически важному предприятию.

Позывной "Иртыш", командир батальона ВС России:

"Данный полигон отличается от полигонов как общевойсковых - большое размещение гражданских зданий жилых помещений. Поэтому была поставлена задача с минимальными потерями и разрушениями провести данную операцию. Была задействована легкая техника, это УЛАНы, новый образец вооружения, является мотовездеходом на базе НИВА. И штурмовые группы на мотоциклах. Дабы нанести минимум ущерба гражданской инфраструктуре".

Позывной "Иртыш", командир батальона ВС России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8829a07-e30b-4026-8dac-df17353630bf/conversions/f80b1d5d-c05c-4035-808c-861ada63470c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8829a07-e30b-4026-8dac-df17353630bf/conversions/f80b1d5d-c05c-4035-808c-861ada63470c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8829a07-e30b-4026-8dac-df17353630bf/conversions/f80b1d5d-c05c-4035-808c-861ada63470c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8829a07-e30b-4026-8dac-df17353630bf/conversions/f80b1d5d-c05c-4035-808c-861ada63470c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Полигон Светлая Роща выбран не случайно. Здесь военные осуществляют отработку совместных действий с бойцами МЧС. По легенде учений отступая, условный противник поджигает часть авиаремонтного завода. Одна из задач спасателей - ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций во время боя, под прикрытием военных, чтобы минимизировать урон крупного предприятия.

Позывной "Армада", командир воинской части ВС Беларуси:

"Есть подземные ходы сообщения, есть многочисленная развитая сеть зданий, различные укрытия. Противник создает баррикады, инженерные заграждения. Соответственно, штурм таких объектов тем самым усложняет действия наших подразделений".

Позывной "Армада", командир воинской части ВС Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae9b51fc-2144-46fb-a836-c8b19dce01eb/conversions/19ff294f-fdff-4023-aaf1-4f111905d220-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae9b51fc-2144-46fb-a836-c8b19dce01eb/conversions/19ff294f-fdff-4023-aaf1-4f111905d220-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae9b51fc-2144-46fb-a836-c8b19dce01eb/conversions/19ff294f-fdff-4023-aaf1-4f111905d220-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae9b51fc-2144-46fb-a836-c8b19dce01eb/conversions/19ff294f-fdff-4023-aaf1-4f111905d220-xl-___webp_1920.webp 1920w

Павел Шебеко, замкомандующего войсками северо-западного оперативного командования ВС Беларуси:

"Разыгрывались тактические действия по локализации очагов пожара, возникших в результате действий подразделений. В ходе розыгрыша тактического эпизода воинские подразделения двух вооруженных сил и подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям показали высочайший уровень слаженности и взаимодействия".

Павел Шебеко, замкомандующего войсками северо-западного оперативного командования ВС Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73be3f6b-991e-4075-aa0f-4055b47f9a48/conversions/bdadb94f-fc45-43d2-9ab8-028c17874fa9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73be3f6b-991e-4075-aa0f-4055b47f9a48/conversions/bdadb94f-fc45-43d2-9ab8-028c17874fa9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73be3f6b-991e-4075-aa0f-4055b47f9a48/conversions/bdadb94f-fc45-43d2-9ab8-028c17874fa9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73be3f6b-991e-4075-aa0f-4055b47f9a48/conversions/bdadb94f-fc45-43d2-9ab8-028c17874fa9-xl-___webp_1920.webp 1920w